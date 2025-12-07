Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман — деталі

Кеті Перрі та Джастін Трюдо. Фото: instagram.com/cosmopolitanukraine

Співачка Кеті Перрі та експрем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили про романтичні стосунки. Пара вперше поділилася романтичними фото.

Про це Кетті Перрі повідомила у своєму Instagram.

Стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо

"Токійські чари в турі та більше", — написала 41-річна Перрі, опублікувавши фото з 53-річним Трюдо.

На кадрах вони посміхаються, а обличчя пари торкаються. На іншому відео закохані коштують суші.

Зазначимо, що Кеті Перрі у червні розлучилася з голлівудським актором Орландо Блумом. Чутки про роман пари ширилися ще влітку. Їх ловили папараці у різний час та у різних місцях. І вже в жовтні Перрі та Трюдо за ручки вийшли перед фотографами та натякнули на романтичні стосунки.

