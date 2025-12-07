Відео
Співачка Кеті Перрі підтвердила стосунки з експрем'єром Канади

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 22:09
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман — деталі
Кеті Перрі та Джастін Трюдо. Фото: instagram.com/cosmopolitanukraine

Співачка Кеті Перрі та експрем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили про романтичні стосунки. Пара вперше поділилася романтичними фото.

Про це Кетті Перрі повідомила у своєму Instagram. 

Стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо

"Токійські чари в турі та більше", — написала 41-річна Перрі, опублікувавши фото з 53-річним Трюдо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На кадрах вони посміхаються, а обличчя пари торкаються. На іншому відео закохані коштують суші. 

Зазначимо, що Кеті Перрі у червні розлучилася з голлівудським актором Орландо Блумом. Чутки про роман пари ширилися ще влітку. Їх ловили папараці у різний час та у різних місцях. І вже в жовтні Перрі та Трюдо за ручки вийшли перед фотографами та натякнули на романтичні стосунки. 

Нагадаємо, влітку Орландо Блум на тлі чуток про розлучення здивував новим дописом. Він натякнув на розрив.

Також ми писали, що у квітні Кеті Перрі вперше побувала в космосі. Цей політ став першим за понад шість десятиліть, коли в космос вирушила винятково жіноча команда.

роман Джастін Трюдо романтика зіркова пара стосунки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
