Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман — детали

Певица Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады
Певица Кэти Перри и экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявили о романтических отношениях. Пара впервые поделилась романтическими фото.
Об этом Кэти Перри сообщила в своем Instagram.
Отношения Кэти Перри и Джастина Трюдо
"Токийские чары в туре и больше", — написала 41-летняя Перри, опубликовав фото с 53-летним Трюдо.
На кадрах они улыбаются, а лица пары касаются друг друга. На другом видео влюбленные стоят суши.
Отметим, что Кэти Перри в июне развелась с голливудским актером Орландо Блумом. Слухи о романе пары ходили еще летом. Их ловили папарацци в разное время и в разных местах. И уже в октябре Перри и Трюдо за ручки вышли перед фотографами и намекнули на романтические отношения.
Напомним, летом Орландо Блум на фоне слухов о разводе удивил новым сообщением. Он намекнул на разрыв.
Также мы писали, что в апреле Кэти Перри впервые побывала в космосе. Этот полет стал первым за более чем шесть десятилетий, когда в космос отправилась исключительно женская команда.
