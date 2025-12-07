Видео
Главная Новости дня Певица Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады

Певица Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 22:09
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман — детали
Кэти Перри и Джастин Трюдо. Фото: instagram.com/cosmopolitanukraine

Певица Кэти Перри и экс-премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявили о романтических отношениях. Пара впервые поделилась романтическими фото.

Об этом Кэти Перри сообщила в своем Instagram.

Отношения Кэти Перри и Джастина Трюдо

"Токийские чары в туре и больше", — написала 41-летняя Перри, опубликовав фото с 53-летним Трюдо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На кадрах они улыбаются, а лица пары касаются друг друга. На другом видео влюбленные стоят суши.

Отметим, что Кэти Перри в июне развелась с голливудским актером Орландо Блумом. Слухи о романе пары ходили еще летом. Их ловили папарацци в разное время и в разных местах. И уже в октябре Перри и Трюдо за ручки вышли перед фотографами и намекнули на романтические отношения.

Напомним, летом Орландо Блум на фоне слухов о разводе удивил новым сообщением. Он намекнул на разрыв.

Также мы писали, что в апреле Кэти Перри впервые побывала в космосе. Этот полет стал первым за более чем шесть десятилетий, когда в космос отправилась исключительно женская команда.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
