Список 200 — Україна вперше оприлюднила імена полонених окупантів, які непотрібні РФ

Полонені російські окупанти. Фото: скриншот з відео

В Україні вперше оприлюднили список російських полонених солдатів, які виявилися непотрібними РФ. До списку увійшли 200 окупантів. Їх ворожа країна викреслювала зі списків на обмін і відмовлялася повертати додому.

Список опублікували у Telegram-каналі "Хочу жить" – державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Там зазначили, що вперше публікують список російських військовополонених ("список 200").

Згідно з цим російське командування порушує свій армійський статут. Йдеться про пункт 23 Статуту внутрішньої служби збройних сил РФ.

"Командири (начальники) зобов'язані вживати заходів щодо звільнення зазначених військовослужбовців відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", — йдеться у повідомленні.

Список окупантів, яких РФ не хоче забирати з полону. Фото: Telegram-канал "Хочу жить"

Список окупантів, яких РФ не хоче забирати з полону. Фото: Telegram-канал "Хочу жить"

Попри це, в Україні неодноразово заявляли про готовність повернути додому російських військовополонених.

"Україна знову йде на безпрецедентний крок і готова тепер уже на регулярній основі публікувати списки російських військовослужбовців, яких Росія протягом усього періоду повномасштабного вторгнення на територію України та ведення агресивної війни, цинічно викреслювала зі списків на обмін і відмовлялася повертати. Але ж це реальні люди, на яких вдома чекають їхні дружини, діти та матері. Вони могли повернутися додому ще минулого року, або буквально в найкоротший час, і зустріти Новий рік у родинному колі. Однак для цього потрібно лише одне — згода російської сторони на проведення обміну", — зазначають у "Хочу жить".

Нагадаємо, країна-агресорка Росія не хоче проводити обмін колаборантів з тимчасово окупованих територій "Л/ДНР", які воюють на її боці. Більшість з таких окупантів другий рік поспіль перебувають у полоні.