Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Список 200 — Україна вперше оприлюднила імена полонених окупантів, які непотрібні РФ arrow

Список 200 — Україна вперше оприлюднила імена полонених окупантів, які непотрібні РФ

27 грудня 2023 05:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Список 200 — Україна вперше оприлюднила імена полонених окупантів, які непотрібні РФ
Полонені російські окупанти. Фото: скриншот з відео
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні вперше оприлюднили список російських полонених солдатів, які виявилися непотрібними РФ. До списку увійшли 200 окупантів. Їх ворожа країна викреслювала зі списків на обмін і відмовлялася повертати додому.

Список опублікували у Telegram-каналі "Хочу жить" – державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також:

Список російських окупантів від яких відмовилися

Там зазначили, що вперше публікують список російських військовополонених ("список 200").

Згідно з цим російське командування порушує свій армійський статут. Йдеться про пункт 23 Статуту внутрішньої служби збройних сил РФ.

"Командири (начальники) зобов'язані вживати заходів щодо звільнення зазначених військовослужбовців відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", — йдеться у повідомленні.

Україна вперше оприлюднила імена полонених окупантів, яких відмовилась забирати Росія. Список
Список окупантів, яких РФ не хоче забирати з полону. Фото: Telegram-канал "Хочу жить"
Україна вперше оприлюднила імена полонених окупантів, яких відмовилась забирати Росія. Список
Список окупантів, яких РФ не хоче забирати з полону. Фото: Telegram-канал "Хочу жить"

Попри це, в Україні неодноразово заявляли про готовність повернути додому російських військовополонених. 

"Україна знову йде на безпрецедентний крок і готова тепер уже на регулярній основі публікувати списки російських військовослужбовців, яких Росія протягом усього періоду повномасштабного вторгнення на територію України та ведення агресивної війни, цинічно викреслювала зі списків на обмін і відмовлялася повертати. Але ж це реальні люди, на яких вдома чекають їхні дружини, діти та матері. Вони могли повернутися додому ще минулого року, або буквально в найкоротший час, і зустріти Новий рік у родинному колі. Однак для цього потрібно лише одне — згода російської сторони на проведення обміну", — зазначають у "Хочу жить".

Нагадаємо, країна-агресорка Росія не хоче проводити обмін колаборантів з тимчасово окупованих територій "Л/ДНР", які воюють на її боці. Більшість з таких окупантів другий рік поспіль перебувають у полоні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

13 грудня 2023
Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі