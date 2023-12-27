Список 200 — Украина впервые обнародовала имена пленных окупантов, которые не нужны РФ

Пленные русские оккупанты. Фото: скриншот с видео

В Украине впервые обнародовали список российских пленных солдат, оказавшихся ненужными РФ. В список вошли 200 окупантов. Их враждебная страна вычеркивала из списков на обмен и отказывалась возвращать домой.

Список опубликовали в Telegram-канале "Хочу жить" — государственного проекта Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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Там отметили, что впервые публикуют список российских военнопленных (список 200).

Согласно этому российское командование нарушает свой армейский устав. Речь идет о пункте 23 Устава внутренней службы вооруженных сил РФ.

"Командиры (начальники) обязаны принимать меры по увольнению указанных военнослужащих в соответствии с нормами международного гуманитарного права" , — говорится в сообщении.

Список окупантов, которых РФ не хочет забирать из плена. Фото: Telegram-канал "Хочу жить"

Список окупантов, которых РФ не хочет забирать из плена. Фото: Telegram-канал "Хочу жить"

Тем не менее, в Украине неоднократно заявляли о готовности вернуть домой российских военнопленных.

"Украина снова идет на беспрецедентный шаг и готова теперь уже на регулярной основе публиковать списки российских военнослужащих, которых Россия в течение всего периода полномасштабного вторжения на территорию Украины и ведения агрессивной войны, цинично вычеркивала из списков на обмен и отказывалась возвращать. Но ведь это реальные люди, которых дома ждут их жены, дети и матери. Они могли вернуться домой еще в прошлом году, или буквально в самое короткое время, и встретить Новый год в семейном кругу. Однако для этого нужно только одно — согласие российской стороны на проведение обмена", — отмечают в "Хочу жить".

Напомним, страна-агрессорка Россия не хочет проводить обмен воюющих на ее стороне коллаборантов с временно оккупированных территорий "Л/ДНР". Большинство из таких окупантов второй год подряд находятся в плену.