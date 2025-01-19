Російські спецслужби вербують поляків, щоб дестабілізувати вибори у 2025 році

Польські поліцейські. Фото: Національна поліція Польщі

Російські спецслужби почали шукати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами. В кіберпросторі, особливо в даркнеті, з'явились пропозиції такої співпраці.

Відповідну інформацію оприлюднив в інтерв'ю польському радіо RMF FM міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський.

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За його словами, подібна активність пов'язана з майбутніми виборами у Польщі, які заплановані на травень цього року. Чиновник оголосив про впровадження плану захисту виборів у кіберпросторі в січні.

"Якщо хтось вступає в якісь стосунки з іноземною розвідкою, то це стаття 130 Кримінального кодексу і покарання за це — позбавлення волі. Навіть невеликий вступ у стосунки з російськими службами є шпигунством", — зазначив Гавковський.

Він розповів, що Росія хоче використовувати поляків, зокрема, для того, щоб посіяти дезінформацію в польському інтернеті. Міністр додав, що Європу треба застерегти від кібервійни з Росією.

Нагадаємо, іноземцям, включно з українцями, які претендують на отримання громадянства у Польщі, стало простіше зробити це. З початку 2025 року у країні оновилося законодавство, полегшуючи умови натуралізації, а саме скорочуючи термін обов'язкового проживання.

Також ми писали, що у 2025 році українцям в Польщі варто очікувати серйозних змін. Тим, хто претендує на отримання карти побиту на підставі працевлаштування, підвищили вимоги до мінімального доходу.