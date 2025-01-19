Российские спецслужбы вербуют поляков, чтобы дестабилизировать выборы в 2025 году

Спецслужбы РФ начали вербовать поляков — какая у них цель
Российские спецслужбы начали искать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами. В киберпространстве, особенно в даркнете, появились предложения такого сотрудничества.
Соответствующую информацию обнародовал в интервью польскому радио RMF FM министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский.
Почему в Польше активизировались спецслужбы РФ
По его словам, подобная активность связана с предстоящими выборами в Польше, которые запланированы на май этого года. Чиновник объявил о внедрении плана защиты выборов в киберпространстве в январе.
"Если кто-то вступает в какие-то отношения с иностранной разведкой, то это статья 130 Уголовного кодекса и наказание за это — лишение свободы. Даже небольшое вступление в отношения с российскими службами является шпионажем", — отметил Гавковский.
Он рассказал, что Россия хочет использовать поляков, в частности, для того, чтобы посеять дезинформацию в польском интернете. Министр добавил, что Европу надо предостеречь от кибервойны с Россией.
Напомним, иностранцам, включая украинцев, претендующих на получение гражданства в Польше, стало проще сделать это. С начала 2025 года в стране обновилось законодательство, облегчая условия натурализации, а именно сокращая срок обязательного проживания.
Также мы писали, что в 2025 году украинцам в Польше стоит ожидать серьезных изменений. Тем, кто претендует на получение карты побыту на основании трудоустройства, повысили требования к минимальному доходу.
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