Спека посилиться: синоптик Діденко прогнозує завтра до +30 °C

Люди намагаються охолодитися під час спеки. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

В Україні у п’ятницю очікується подальше підвищення температури повітря. У більшості регіонів буде сухо, але в окремих областях можливі короткочасні дощі з грозами. Найвищі показники температури прогнозують на заході та півдні країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні на 26 червня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 26 червня в Україні переважатиме тепла та здебільшого суха погода, однак не обійдеться без локальних дощів.

У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +28…+34 °C, на півдні очікується близько +30 °C. У більшості центральних і північних регіонів температура становитиме +24…+29 °C.

Короткочасні грозові дощі можливі на сході країни, а також місцями у Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Водночас значна частина території України залишатиметься під впливом сухої повітряної маси.

У Києві істотних опадів не прогнозують. У столиці повітря прогріється до +26…+27 °C.

Що буде далі з погодою

За словами Діденко, вже на вихідних спека в Україні посилиться через надходження гарячого повітря із заходу Європи. Першими підвищення температури відчують західні області.

У неділю по всій країні очікується суттєве потепління — у багатьох регіонах температура підніметься до +32…+37 °C, місцями навіть вище.

Синоптикиня також зазначає, що нинішні температури ще залишаються відносно комфортними для літа, однак найближчим часом погодна ситуація зміниться у бік більшої спеки.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE писали, що в Україні 25 червня очікується тепла літня погода з температурою до +29 °C, а на півдні та в Закарпатті — до +31 °C. У Києві прогнозують +26…+27 °C, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Синоптики попереджають, що вже найближчими днями спека з Європи поступово посилиться й охопить більшу частину континенту.

Новини.LIVE також інформували, що у липні в Україні очікується переважно тепла й подекуди спекотна погода з температурою до +33 °C. Водночас майже щотижня прогнозують короткочасні дощі та грози, які чергуватимуться із сонячними періодами. Найспекотнішим стане середина місяця, коли кілька днів поспіль температура триматиметься на рівні близько +30…+31 °C.