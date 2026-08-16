Спека до +38 °С та грози: якою буде погода в Україні завтра

Дівчина охолоджується під час спеки. Фото: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 17 серпня, у західних областях України місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Наступного тижня в Україні збережеться переважно спекотна та нестійка погода, центральних і південних областях температура в окремі дні підвищуватиметься до +36…+38 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода 17 серпня

У понеділок, 17 серпня, у західних областях вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

На Поліссі окремі грози можуть супроводжуватися градом та шквалами. Пориви вітру під час негоди сягатимуть 17–22 м/с.

На решті території України істотних опадів не очікується. Переважно буде сухо.

Вітер прогнозується південно-західний. Уночі його швидкість становитиме 3–8 м/с, удень — 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31…+36 °С.

Водночас дещо прохолодніше буде уздовж узбережжя морів та на Волині. Там денна температура становитиме +24…+29 °С.

Якою буде погода в Україні наступного тижня

Найближчими днями температурний фон в Україні очікується вищим за середні багаторічні показники. Найспекотніше буде у центральних та південних областях, де в окремі дні температура повітря підніматиметься до +36…+38 °С.

Водночас погода буде нестійкою. Короткочасні дощі переважно прогнозуються у західних та північно-західних регіонах. Місцями опади супроводжуватимуться грозами, градом та шквалистим вітром.

Найменша кількість опадів очікується у південно-східній частині України. Там переважатиме суха та спекотна погода.

Де буде найспекотніше

Найвищі температурні показники очікуються у центральних та південних областях. У найближчі дні місцями температура може досягати +36…+38 °С.

У західних і північно-західних областях спека поєднуватиметься з більш нестійкою атмосферою. Через це там зростає ймовірність короткочасних злив, гроз, граду та сильних поривів вітру.

Жителям регіонів, де прогнозуються грози та шквали, варто враховувати можливе погіршення погодних умов під час перебування на вулиці. В інших областях основним фактором залишатиметься висока температура повітря.

Новини.LIVE писали, що найбільше від аномальної спеки можуть потерпати люди із серцево-судинними захворюваннями, діти та вагітні, оскільки високі температури створюють додаткове навантаження на організм. Щоб запобігти зневодненню та негативним наслідкам для здоров’я, під час сильної спеки медики рекомендують регулярно пити воду невеликими порціями, не перебувати у надто холодних приміщеннях та охолоджувати тіло вологими серветками.

Новини.LIVE інформували, що опади протягом серпня розподілятимуться дуже нерівномірно, а їхня загальна кількість буде на 20–40% меншою за кліматичну норму, що створюватиме сприятливі умови для посухи. Основна частина локальних грозових дощів очікується у другій половині місяця, проте вони не зможуть повністю компенсувати дефіцит вологи у ґрунті.