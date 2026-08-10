Спека до +36 °С: якою буде погода в Україні завтра

Спекотна погода. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 11 серпня, на більшій частині території України збережеться антициклональна погода. Суттєвих опадів не прогнозують, однак у північно-західних областях вдень місцями можливі короткочасні грозові дощі.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода 11 серпня

За прогнозом Meteoprog, уночі вітер буде змінних напрямків, а вдень — західний та південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.



Температурна карта України 4 червня. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі становитиме +13...+19 °С. Вдень у більшості регіонів повітря прогріється до +31...+36 °С, тоді як у північно-західних областях буде дещо прохолодніше — +26...+31 °С.

Загалом початок другої декади серпня в Україні проходить під впливом антициклону, тому переважають сухі та малохмарні погодні умови.

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж серпня 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна ситуація протягом місяця, за прогнозами, залишатиметься переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні Європа пережила одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. За оцінками науковців, через екстремально високі температури померли понад 10 тисяч людей, переважно віком від 65 років. Дослідники пов'язують різке зростання смертності з аномальною спекою, інтенсивність якої посилюють зміни клімату.