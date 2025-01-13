Сова збила російський дрон у Донецькій області

Дрон у повітрі. Ілюстративне фото: DPSUkraine

У Донецькій області російські окупанти могли побачити у дії "українську біозброю", про яку їм розповідала пропаганда РФ. Проте насправді, це звичайна сова випадково збила російський дрон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео, яке у неділю, 12 січня, поширювалося у соцмережах.

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Як пишуть у мережі, на опублікованих кадрах сова збила російський квадрокоптер Mavic, який розвідував позиції Сил оборони України на фронті. Події відбувалися десь на території Донецької області.

Нагадаємо, на днях журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео, як у Харківській області український безпілотник у повітрі знищив одразу три дрони росіян. Повітряні цілі були збиті за допомогою дробовика.

Також нещодавно ми писали, що двоє солдатів РФ здалися у полон безпілотникам Одеської 28-ї ОМБр на 57-го окремого батальйону тероборони. За словами полонених, українські дрони працюють "на відмінно".