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Сова сбила дрон россиян, который разведывал позиции ВСУ (видео)

13 января 2025 03:21
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Сова сбила российский дрон в Донецкой области
Дрон в воздухе. Иллюстративное фото: DPSUkraine
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Донецкой области российские оккупанты могли увидеть в действии "украинское биооружие", о котором им рассказывала пропаганда РФ. Однако на самом деле, это обычная сова случайно сбила российский дрон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео, которое в воскресенье, 12 января, распространялось в соцсетях.

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Как пишут в сети, на опубликованных кадрах сова сбила российский квадрокоптер Mavic, который разведывал позиции Сил обороны Украины на фронте. События происходили где-то на территории Донецкой области.

Напомним, на днях журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, как в Харьковской области украинский беспилотник в воздухе уничтожил сразу три дрона россиян. Воздушные цели были сбиты с помощью дробовика.

Также недавно мы писали, что двое солдат РФ сдались в плен беспилотникам Одесской 28-й ОМБр на 57-го отдельного батальона теробороны. По словам пленных, украинские дроны работают "на отлично".

ВСУ дроны сова Россия фронт ситуация на фронте

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