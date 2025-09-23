Відео
Головна Новини дня Соціальна оренда — Шуляк пояснила, як це працює

Соціальна оренда — Шуляк пояснила, як це працює

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:58
Олена Шуляк пояснила, що таке соціальна оренда житла в Україні
Олена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла, що таке соціальна оренда. Йдеться про інструмент, який закриває прогалину між дорогою ринковою орендою та іпотеками.

Про це Олена Шуляк написала у колонці Новини.LIVE.

Читайте також:

Соціальна оренда

Соціальна оренда — це доступне житло, за яке сім’я сплачує близько 25–30% свого доходу. Розмір плати визначається за прозорою формулою з трьох компонентів:

  1. Дохід наймача.
  2. Ринкова ціна.
  3. Витратність.

Договори укладаються на тривалий термін, із прозорою індексацією, без можливості піднайму та за однаковими умовами для всіх.

Орендодавець щороку перевіряє доходи орендаря. Якщо середньомісячний дохід протягом двох років перевищує встановлені межі, договір може бути припинений, щоб соціальна оренда залишалася адресною.

Переваги соціальної оренди:

  • платежі прив’язані до доходу, а не до настроїв ринку;
  • для окремих категорій може бути передбачена часткова або навіть повна компенсація орендної плати державою;
  • мобільність.

Базу складатиме державний та муніципальний фонд соціального житла. Його частково формуватимуть через інвентаризацію наявних об’єктів. До програми також зможуть долучатися приватні власники з податковими преференціями за зразком ЄС.

Запуск соцоренди

Шуляк пояснила, що для старту соціальної оренди потрібні три закони:

  • Рамковий законопроєкт "Про основні засади житлової політики", яким скасовується Житловий кодекс України;
  • Законопроєкт "Про житловий фонд соціального призначення" — із визначенням соціальної оренди, правил ціноутворення та індексації, перевірки права участі, заборони піднайму, механізмів формування фонду через інвентаризацію, конверсію, реновацію та роботу револьверного фонду;
  • Законопроєкт про управління фондом — стандарти операторів і сервісу, чіткі правила адміністрування.

"Ухвалення зазначених законопроєктів прямо вписано в наше міжнародне зобов’язання: "оновлене житлове законодавство, яке передбачає, зокрема, і запуск соціальної оренди, — вимога ЄС, який надає нам 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility", — додала Шуляк.

Нагадаємо, фахівці дослідили вартість житла у пʼяти найбільших містах України та Польщі.

Раніше ми розповідали, де найдешевша оренда в Україні. Відомо, що ринок залежить від багатьох факторів.

українці Україна житло оренда Олена Шуляк
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
