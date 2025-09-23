Видео
Главная Новости дня Социальная аренда — Шуляк объяснила, как это работает

Социальная аренда — Шуляк объяснила, как это работает

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:58
Елена Шуляк объяснила, что такое социальная аренда жилья в Украине
Елена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Председатель Комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что такое социальная аренда. Речь идет об инструменте, который закрывает пробел между дорогой рыночной арендой и ипотеками.

Об этом Елена Шуляк написала в колонке Новини.LIVE.

Читайте также:

Социальная аренда — это доступный инструмент

Социальная аренда — это доступное жилье, за которое семья платит около 25-30% своего дохода. Размер платы определяется по прозрачной формуле из трех компонентов:

  1. Доход нанимателя.
  2. Рыночная цена.
  3. Затратность.

Договоры заключаются на длительный срок, с прозрачной индексацией, без возможности поднайма и по одинаковым условиям для всех.

Арендодатель ежегодно проверяет доходы арендатора. Если среднемесячный доход в течение двух лет превышает установленные пределы, договор может быть прекращен, чтобы социальная аренда оставалась адресной.

Преимущества социальной аренды:

  • платежи привязаны к доходу, а не к настроениям рынка;
  • для отдельных категорий может быть предусмотрена частичная или даже полная компенсация арендной платы государством;
  • мобильность.

Базу будет составлять государственный и муниципальный фонд социального жилья. Его частично будут формировать через инвентаризацию имеющихся объектов. В программе также смогут участвовать частные владельцы с налоговыми преференциями по образцу ЕС.

Запуск соцаренды

Шуляк объяснила, что для старта социальной аренды нужны три закона:

  • Рамочный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", которым отменяется Жилищный кодекс Украины;
  • Законопроект "О жилищном фонде социального назначения" —с определением социальной аренды, правил ценообразования и индексации, проверки права участия, запрета поднайма, механизмов формирования фонда через инвентаризацию, конверсию, реновацию и работу револьверного фонда;
  • Законопроект об управлении фондом — стандарты операторов и сервиса, четкие правила администрирования.

"Принятие указанных законопроектов прямо вписано в наше международное обязательство: "обновленное жилищное законодательство, которое предусматривает, в частности, и запуск социальной аренды, — требование ЕС, который предоставляет нам 50 млрд евро по программе Ukraine Facility", — добавила Шуляк.

Напомним, специалисты исследовали стоимость жилья в пяти крупнейших городах Украины и Польши.

Ранее мы рассказывали, где самая дешевая аренда в Украине. Известно, что рынок зависит от многих факторов.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
