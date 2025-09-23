Елена Шуляк объяснила, что такое социальная аренда жилья в Украине

Социальная аренда — Шуляк объяснила, как это работает
Председатель Комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что такое социальная аренда. Речь идет об инструменте, который закрывает пробел между дорогой рыночной арендой и ипотеками.
Социальная аренда — это доступный инструмент
Социальная аренда — это доступное жилье, за которое семья платит около 25-30% своего дохода. Размер платы определяется по прозрачной формуле из трех компонентов:
- Доход нанимателя.
- Рыночная цена.
- Затратность.
Договоры заключаются на длительный срок, с прозрачной индексацией, без возможности поднайма и по одинаковым условиям для всех.
Арендодатель ежегодно проверяет доходы арендатора. Если среднемесячный доход в течение двух лет превышает установленные пределы, договор может быть прекращен, чтобы социальная аренда оставалась адресной.
Преимущества социальной аренды:
- платежи привязаны к доходу, а не к настроениям рынка;
- для отдельных категорий может быть предусмотрена частичная или даже полная компенсация арендной платы государством;
- мобильность.
Базу будет составлять государственный и муниципальный фонд социального жилья. Его частично будут формировать через инвентаризацию имеющихся объектов. В программе также смогут участвовать частные владельцы с налоговыми преференциями по образцу ЕС.
Запуск соцаренды
Шуляк объяснила, что для старта социальной аренды нужны три закона:
- Рамочный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", которым отменяется Жилищный кодекс Украины;
- Законопроект "О жилищном фонде социального назначения" —с определением социальной аренды, правил ценообразования и индексации, проверки права участия, запрета поднайма, механизмов формирования фонда через инвентаризацию, конверсию, реновацию и работу револьверного фонда;
- Законопроект об управлении фондом — стандарты операторов и сервиса, четкие правила администрирования.
"Принятие указанных законопроектов прямо вписано в наше международное обязательство: "обновленное жилищное законодательство, которое предусматривает, в частности, и запуск социальной аренды, — требование ЕС, который предоставляет нам 50 млрд евро по программе Ukraine Facility", — добавила Шуляк.
