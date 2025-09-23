Елена Шуляк объяснила, что такое социальная аренда жилья в Украине

Елена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Председатель Комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что такое социальная аренда. Речь идет об инструменте, который закрывает пробел между дорогой рыночной арендой и ипотеками.

Об этом Елена Шуляк написала в колонке Новини.LIVE.

Социальная аренда — это доступный инструмент

Социальная аренда — это доступное жилье, за которое семья платит около 25-30% своего дохода. Размер платы определяется по прозрачной формуле из трех компонентов:

Доход нанимателя. Рыночная цена. Затратность.

Договоры заключаются на длительный срок, с прозрачной индексацией, без возможности поднайма и по одинаковым условиям для всех.

Арендодатель ежегодно проверяет доходы арендатора. Если среднемесячный доход в течение двух лет превышает установленные пределы, договор может быть прекращен, чтобы социальная аренда оставалась адресной.

Преимущества социальной аренды:

платежи привязаны к доходу, а не к настроениям рынка;

для отдельных категорий может быть предусмотрена частичная или даже полная компенсация арендной платы государством;

мобильность.

Базу будет составлять государственный и муниципальный фонд социального жилья. Его частично будут формировать через инвентаризацию имеющихся объектов. В программе также смогут участвовать частные владельцы с налоговыми преференциями по образцу ЕС.

Запуск соцаренды

Шуляк объяснила, что для старта социальной аренды нужны три закона:

Рамочный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", которым отменяется Жилищный кодекс Украины;

Законопроект "О жилищном фонде социального назначения" —с определением социальной аренды, правил ценообразования и индексации, проверки права участия, запрета поднайма, механизмов формирования фонда через инвентаризацию, конверсию, реновацию и работу револьверного фонда;

Законопроект об управлении фондом — стандарты операторов и сервиса, четкие правила администрирования.

"Принятие указанных законопроектов прямо вписано в наше международное обязательство: "обновленное жилищное законодательство, которое предусматривает, в частности, и запуск социальной аренды, — требование ЕС, который предоставляет нам 50 млрд евро по программе Ukraine Facility", — добавила Шуляк.

