Сонячна активність сьогодні: чи очікуються магнітні бурі

У жінки головний біль. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У суботу, 15 серпня, на Землі не очікується магнітних бур, а геомагнітне поле прогнозують переважно спокійним та активним. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча існує невелика ймовірність спалахів М-класу, а імовірність малого геомагнітного шторму оцінюють у 15%, тоді як великого — лише в 1%.

Про це свідчать дані прогнозу сонячної та геомагнітної активності Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Якою буде сонячна активність 15 серпня

Протягом останньої доби активність Сонця залишалася на дуже низькому рівні. За цей період зафіксували чотири спалахи класу В, а також спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю.

У суботу геомагнітне поле очікується на спокійному та активному рівнях. Водночас прогнозують низьку сонячну активність із невеликою ймовірністю виникнення спалахів М-класу.

Яка ймовірність магнітної бурі

За прогнозом на 15 серпня, ймовірність малого геомагнітного шторму становить 15%, тоді як великого — лише 1%.

Також фахівці оцінюють імовірність спалаху на Сонці М-класу у 10%, а Х-класу — у 1%. Кількість сонячних плям становить 36.

Прогноз сонячної активності на 15 серпня:

малий геомагнітний шторм — 15%;

великий геомагнітний шторм — 1%;

спалах М-класу — 10%;

спалах Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 36.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

Магнітні бурі пов'язані зі змінами геомагнітного поля Землі, які виникають через сонячну активність. Вони можуть впливати на самопочуття окремих людей, особливо тих, хто чутливий до таких змін.

Водночас 15 серпня значної геомагнітної активності не прогнозують, тому підстав очікувати сильного магнітного шторму немає.

Новини.LIVE писали, що за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближчі вихідні в Україні будуть переважно теплими та комфортними. 15–16 серпня територію країни охопить антициклон, який принесе суху, сонячну погоду з мінливою хмарністю. У суботу, 15 серпня, температура вдень коливатиметься в межах +25...+28 °C.

Новини.LIVE інформували, що слабкі або помірні геомагнітні коливання прогнозують на 21–23 та 29–31 серпня. Водночас такі довгострокові прогнози є орієнтовними та можуть змінюватися, оскільки сонячна активність здатна суттєво впливати на геомагнітну ситуацію.