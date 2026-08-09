Солдат наводив російські БпЛА на свою військову частину: рішення суду

Судове засідання, затриманий військовослужбовець. Фото: Дніпровський державний університет внутрішніх справ, "Громадське радіо". Колаж: Новини.LIVE

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У Полтаві солдат співпрацював із РФ. Воїн допомагав росіянам планувати удари по захисникам Україну. Наразі він перебуває під вартою.

Про це йдеться в ухвалі, яку Шевченківський районний суд Полтави виніс 7 серпня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант обіймав посаду акумуляторника відділення ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу технічного забезпечення військового підрозділу.

У червні поточного року він погодився надіслати росіянам фотографії, на яких було видно, де розташовуються підрозділи військової частини, як вони переміщуються та де зберігається військова техніка. За таку "послугу" куратор пообіцяв заплатити чоловікові півтори тисячі гривень.

Боєць надіслав дані в Telegram-каналі — 11 липня поточного року армія РФ завдала удару по місцю, де тимчасово зупинилися військовослужбовці.

Який запобіжний захід обрав для підозрюваного суд

Військовому повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Упродовж 60 діб порушник перебуватиме під вартою без права на внесення застави. Йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення та конфіскація майна.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генпрокурора повідомляв, що в Чернігівській області винесли вирок поліцейській. Правоохоронниця скоїла ДТП, унаслідок якої загинула шестирічна дівчинка. Суд призначив їй вісім років позбавлення волі.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Чернігів писав, що медсестру засудили за хабарництво. Жінка пропонувала військовозобов'язаному за гроші отримати "потрібне" рішення щодо придатності до служби. Її оштрафували на 34 тисячі гривень.