Україна
Сьогодні Всесвітній день метро — три факти про підземку в Україні

Сьогодні Всесвітній день метро — три факти про підземку в Україні

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 06:12
Топ-3 фактів про українську підземку, які вас здивують - сьогодні святкують Всесвітній день метро
Станція метро Осокорки у Києві. Фото: Kyiv Future

Українські підземки мають чим здивувати: у нас є найглибша станція планети, найкоротша лінія Європи та школи під землею. Сьогодні, 10 січня, світ відзначає День метро.

Новини.LIVE знайомлять читачів про унікальні риси українського метрополітену.

Сьогодні Всесвітній день метро — три факти про підземку в Україні - фото 1
Перша станція метро у Лондоні. Фото: Вікімедіа

Сьогоднішня дата не випадкова. Саме цього дня у далекому 1863 році в Лондоні запустили першу лінію підземки. Тоді це було диво техніки з паровозами, що диміли у тунелях. Сьогодні це кровоносна система мегаполісів.

Україна має три діючих метрополітени: у Києві, Харкові та Дніпрі. Кожен з них — унікальний інженерний кейс. У Кривому Розі теж є підземний транспорт, але там їздять трамвайчики.

Як це будували у Києві — холод проти води

Сьогодні Всесвітній день метро — три факти про підземку в Україні - фото 2
Будівництво метро у Києві. Фото: Вікімедіа

Звичайно, складність метробудування залежить від ландшафту міста та інших геологічних факторів. Наприклад, у Харкові, який майже не має крутих ухилів (окрім ділянки між станціями "Історичний музей" та "Ярослава Мудрого"), будувати було простіше. А ось історія будівництва київської підземки теж тягне на трилер. Головним ворогом будівельників була вода і пливуни.

Щоб прорити тунелі, інженери використали метод штучного заморожування. Ґрунт навколо майбутнього тунелю буквально перетворювали на лід за допомогою рідкого азоту та спеціальних холодильних установок.

Тільки так можна було стримати підземні води і не дати їм затопити прохідників. Це була ризикована, але ефективна технологія, яка дозволила прокласти маршрут там, де це здавалося неможливим.

Топ-3 факти, які роблять підземки України особливими

Факт №1. Абсолютний рекорд глибини

Сьогодні Всесвітній день метро — три факти про підземку в Україні - фото 3
Станція метро "Арсенальна" у Києві. Фото: УНІАН

Київське метро тримає світову першість. Станція "Арсенальна" — найглибша на планеті. Вона залягає на глибині 105,5 метра.

Інженерам довелося опускатися так низько не через примху. Причина — високі пагорби правого берега Дніпра. Щоб спуститися на платформу, пасажири витрачають близько п'яти хвилин і їдуть двома ескалаторами. Одного, навіть найдовшого, просто не вистачило б. Цікаво, що вестибюль станції будували на поверхні, а потім спеціальним методом опускали під землю, як у склянку.

Факт №2. Найкоротше в Європі

Сьогодні Всесвітній день метро — три факти про підземку в Україні - фото 4
Метрополітен Дніпра. Фото: Вікімедіа

Якщо Київ бере масштабом, то Дніпро — мінімалізмом. Дніпровський метрополітен вважається найкоротшим у Європі. Всього 6 станцій. Довжина лінії — менше ніж 8 кілометрів.

Поїздка від кінцевої до кінцевої займає лічені хвилини. Але будували цю лінію понад 14 років. Прохідникам довелося пробиватися через тверді гранітні породи щита, на якому стоїть місто. Це було пекельно важко і дорого.

Факт №3. Фортеця під час війни

Сьогодні Всесвітній день метро — три факти про підземку в Україні - фото 5
Школа у харківському метро. Фото: Суспільне

Українське метро — це більше, ніж транспорт. З 2022 року воно стало головним бомбосховищем країни. У Харкові підземка місяцями заміняла тисячам людей дім. Там народжувалися діти, жили цілі родини з домашніми улюбленцями.

Зараз харківське метро виконує ще одну унікальну функцію — підземної школи. Це єдине місце, де діти можуть навчатися офлайн у безпеці, незважаючи на постійні обстріли міста ракетами російських окупантів.

Раніше ми розповідали, чому деяких українців можуть не пропустити в метро цього року.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
