Топ-3 фактов об украинской подземке, которые вас удивят — сегодня празднуют Всемирный день метро

Станция метро Осокорки в Киеве. Фото: Kyiv Future

Украинским подземкам есть чем удивить: у нас есть самая глубокая станция планеты, самая короткая линия Европы и школы под землей. Сегодня, 10 января, мир отмечает День метро.

Новини.LIVE знакомят читателей об уникальных чертах украинского метрополитена.

Где появилось первое метро

Первая станция метро в Лондоне. Фото: Викимедиа

Сегодняшняя дата не случайна. Именно в этот день в далеком 1863 году в Лондоне запустили первую линию подземки. Тогда это было чудо техники с паровозами, которые дымили в тоннелях. Сегодня это кровеносная система мегаполисов.

Украина имеет три действующих метрополитена: в Киеве, Харькове и Днепре. Каждый из них — уникальный инженерный кейс. В Кривом Роге тоже есть подземный транспорт, но там ездят трамвайчики.

Как это строили в Киеве — холод против воды

Строительство метро в Киеве. Фото: Викимедиа

Конечно, сложность метростроения зависит от ландшафта города и других геологических факторов. Например, в Харькове, который почти не имеет крутых уклонов (кроме участка между станциями "Исторический музей" и "Ярослава Мудрого"), строить было проще. А вот история строительства киевской подземки тоже тянет на триллер. Главным врагом строителей была вода и плывуны.

Чтобы прорыть тоннели, инженеры использовали метод искусственного замораживания. Грунт вокруг будущего тоннеля буквально превращали в лед с помощью жидкого азота и специальных холодильных установок.

Только так можно было сдержать подземные воды и не дать им затопить проходчиков. Это была рискованная, но эффективная технология, которая позволила проложить маршрут там, где это казалось невозможным.

Топ-3 факта, которые делают подземки Украины особенными

Факт №1. Абсолютный рекорд глубины

Станция метро "Арсенальная" в Киеве. Фото: УНИАН

Киевское метро держит мировое первенство. Станция "Арсенальная" — самая глубокая на планете. Она залегает на глубине 105,5 метра.

Инженерам пришлось опускаться так низко не по прихоти. Причина — высокие холмы правого берега Днепра. Чтобы спуститься на платформу, пассажиры тратят около пяти минут и едут двумя эскалаторами. Одного, даже самого длинного, просто не хватило бы. Интересно, что вестибюль станции строили на поверхности, а потом специальным методом опускали под землю, как в стакан.

Факт №2. Самое короткое в Европе

Метрополитен Днепра. Фото: Викимедиа

Если Киев берет масштабом, то Днепр — минимализмом. Днепровский метрополитен считается самым коротким в Европе. Всего 6 станций. Длина линии — менее 8 километров.

Поездка от конечной до конечной занимает считанные минуты. Но строили эту линию более 14 лет. Проходчикам пришлось пробиваться через твердые гранитные породы щита, на котором стоит город. Это было адски тяжело и дорого.

Факт №3. Крепость во время войны

Школа в харьковском метро. Фото: Суспільне

Украинское метро — это больше, чем транспорт. С 2022 года оно стало главным бомбоубежищем страны. В Харькове подземка месяцами заменяла тысячам людей дом. Там рождались дети, жили целые семьи с домашними любимцами.

Сейчас харьковское метро выполняет еще одну уникальную функцию — подземной школы. Это единственное место, где дети могут учиться офлайн в безопасности, несмотря на постоянные обстрелы города ракетами российских оккупантов.

