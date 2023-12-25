З Різдвом Христовим 2023 — красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Українці відзначають Різдво Христове у Львові. Фото: Маргарита Марушевська

Другий рік поспіль Україна буде відзначати Різдво Христове в умовах війни. Та російські окупанти не здатні забрати у нас свято й віру у нашу перемогу. Всі українці у цей день даруватимуть один одному тепло та світло й звичайно не забудуть про щирі побажання та веселі привітання.

Новини.LIVE підготувало добірку красивих, теплих та щирих привітань у прозі, віршах та листівках до великого свята.

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Привітання з Різдвом Христовим у прозі 24 грудня

Друзі, вітаємо з Різдвом Христовим! У це світле свято, звичайно, бажаємо вам миру, спокою та злагоди. Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

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Моє привітання з Різдвом просте: будьте здорові й щасливі, хай настане такий довгоочікуваний переможний мир, а всі плани здійсняться у житті! Христос народився! Славімо Його!

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У це велике свято хочу побажати миру і спокою в кожному домі. А вам особисто достатку, любові, щастя, душевної рівноваги та успіхів у всіх починаннях. З Різдвом Христовим!

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Нехай різдвяні сніжинки наповнять вашу оселю радістю, добробутом та злагодою. Душевного вам тепла й добра. З Різдвом Христовим!

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Вітаю із найсвітлішим святом — Різдвом Христовим! Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку та добробуту! І хай Янгол різдвяний захищає вашу родину!

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З Різдвом Христовим! Бажаю чарівної казки, щасливих годин, кольорових мрій, яскравих надій, добрих новин, нескінченних сил, радісних пісень, теплих слів, великої любові до Бога, до близьких та до чудового свого життя.

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Одна із зірок сьогодні мерехтить особливо яскраво. Вона з'явилася на вечірньому небосхилі першою й сповістила про народження Христа. Нехай же її чарівне світло додає в твоє життя краси й натхнення, а добрий янгол надійно береже тебе від бід, допомагаючи знаходити щастя!

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В світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

Різдво Христове 2023 — привітання у віршах українською мовою

Привітаю вас сьогодні

Від душі з святим Різдвом,

Благодать нехай Господня

Вас накриє рукавом.

Хай від болю, сліз і смутку

Хоронять вас небеса,

Зірка славна Вифлеємська

Хай дарує чудеса.

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

Хай Бог охороняє у житті,

І не буде ніколи біди.

Щоб злагода у сім’ї була,

Мирного і доброго Різдва!

***

Лунає дзвінка коляда,

Різдвяна зірка сяє з неба,

Хай повсюди буде доброта

І все, що для щастя треба!

***

З Різдвом Христовим, з новим щастям!

Христос хай буде вам причастям,

Дарує всім достаток в хату,

А в серце — радості багато!

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя й радощів багато.

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

Кутя, вареники, грибочки,

Красоля, риба, огірочки,

Нехай лунає в хаті сміх!

З Різдвом Христовим Вас усіх!

***

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

Колядки українською мовою 2023

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом зірка ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливі цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливі нашій славній Україні.

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Різдво Христове — привітання у теплих та красивих листівках

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом Христовим 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Христовим

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