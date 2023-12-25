С Рождеством 2023 — красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают Рождество во Львове. Фото: Маргарита Марушевская

Второй год подряд Украина будет отмечать Рождество в условиях войны. Но российские оккупанты не способны отнять у нас праздник и веру в нашу победу. Все украинцы в этот день будут дарить друг другу тепло и свет и конечно не забудут об искренних пожеланиях и веселых поздравлениях.

Новини.LIVE подготовило подборку красивых, теплых и искренних поздравлений в прозе, стихах и открытках к большому празднику.

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Друзья, поздравляем с Рождеством! В этот светлый праздник, конечно, желаем вам мира, покоя и согласия. Пусть сбудутся все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

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Мое поздравление с Рождеством просто: будьте здоровы и счастливы, пусть наступит такой долгожданный победный мир, а все планы сбудутся в жизни!

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В этот большой праздник хочу пожелать мира и покоя в каждом доме. А вам лично достатка, любви, счастья, душевного равновесия и удачи во всех начинаниях. С Рождеством!

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Пусть рождественские снежинки наполнят ваш дом радостью, благополучием и согласием. Душевного вам тепла и добра. С Рождеством!

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Поздравляю с самым светлым праздником — Рождеством Христовым! Желаю богатства, гармонии, семейного уюта и благополучия! И пусть Ангел рождественский защищает вашу семью!

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С Рождеством! Желаю волшебной сказки, счастливого времени, цветных мечтаний, ярких надежд, добрых новостей, бесконечных сил, радостных песен, теплых слов, большой любви к Богу, близким и прекрасной своей жизни.

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Одна из звезд сегодня мерцает особенно ярко. Она появилась на вечернем небосклоне первой и известила о рождении Христа. Пусть же ее волшебный свет добавляет в твою жизнь красоты и вдохновения, а добрый ангел надежно бережет тебя от бед, помогая обретать счастье!

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В светлую и магическую Рождественскую ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы. С праздником!

Рождество Христово 2023 — поздравление в стихах на украинском языке

Привітаю вас сьогодні

Від душі з святим Різдвом,

Благодать нехай Господня

Вас накриє рукавом.

Хай від болю, сліз і смутку

Хоронять вас небеса,

Зірка славна Вифлеємська

Хай дарує чудеса.

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

Хай Бог охороняє у житті,

І не буде ніколи біди.

Щоб злагода у сім’ї була,

Мирного і доброго Різдва!

***

Лунає дзвінка коляда,

Різдвяна зірка сяє з неба,

Хай повсюди буде доброта

І все, що для щастя треба!

***

З Різдвом Христовим, з новим щастям!

Христос хай буде вам причастям,

Дарує всім достаток в хату,

А в серце — радості багато!

***

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя й радощів багато.

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

Кутя, вареники, грибочки,

Красоля, риба, огірочки,

Нехай лунає в хаті сміх!

З Різдвом Христовим Вас усіх!

***

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

Колядки на украинском языке 2023

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом зірка ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливі цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливі нашій славній Україні.

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Рождество Христово — поздравление в теплых и красивых открытках

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством Христовым 2023. Фото: Новини.LIVE

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