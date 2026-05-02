Соболев: уряд посилює підтримку українських продуктів

Соболев: уряд посилює підтримку українських продуктів

Дата публікації: 2 травня 2026 16:55
Олексій Соболев. Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що уряд посилює підтримку українських продуктів. За його словами, розширюється програма "Національний кешбек". Її роблять більш точковою для окремих категорій товарів.

Про це Олексій Соболев сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Підтримка українських продуктів

"Ми зараз робимо більш детальне трактування прямо до кодів продуктів для того, щоб подивитися ті продукти українські, які активно конкурують в цій категорії з іноземними, щоб вони отримували більше кешбеку", — зазначив Соболев.

Зокрема, на сири та макаронні виробили зробили додатковий кешбек — тепер він 15%

Крім того, уряд веде переговори з іншими виробниками українських продуктів стосовно розширення списку із підвищеним кешбеком до 20%, аби стимулювати попит.

Як писали Новини.LIVE, в Україні зростають ціни на ріпчасту цибулю — подорожчання зафіксували вперше з травня 2025 року. У середньому вона коштує 11 гривень.

Крім того, Кабмін подовжив дію кешбеку на пальне до 31 травня. Зокрема, від початку ініціативи нарахування отримали понад 2 мільйони українців.

продукти Україна нацкешбек
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
