Соболев: правительство усиливает поддержку украинских продуктов

Алексей Соболев. Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что правительство усиливает поддержку украинских продуктов. По его словам, расширяется программа "Национальный кэшбек". Ее делают более точечной для отдельных категорий товаров.

Об этом Алексей Соболев сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Поддержка украинских продуктов

"Мы сейчас делаем более детальную трактовку прямо к кодам продуктов для того, чтобы посмотреть те продукты украинские, которые активно конкурируют в этой категории с иностранными, чтобы они получали больше кэшбека", — отметил Соболев.

В частности, на сыры и макаронные изделия сделали дополнительный кэшбек — теперь он 15%.

Кроме того, правительство ведет переговоры с другими производителями украинских продуктов по расширению списка с повышенным кэшбеком до 20%, чтобы стимулировать спрос.

Как писали Новини.LIVE, в Украине растут цены на репчатый лук — подорожание зафиксировали впервые с мая 2025 года. В среднем он стоит 11 гривен.

Кроме того, Кабмин продлил действие кэшбэка на топливо до 31 мая. В частности, с начала инициативы начисления получили более 2 миллионов украинцев.