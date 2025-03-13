В McDonald’s знову можна поснідати — які страви доступні українцям

McDonald's в Києві. Фото: УНІАН

В Україні McDonald’s після успішного тестування сніданкового меню у Вінниці розпочав поетапне повернення ранкових страв у свої ресторани. Від 13 березня мешканці Львова, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Яремчі та Ковеля знову можуть насолоджуватися сніданками у своїх містах. Також стало відомо, в яких містах теж з'явиться незабаром оновлене меню.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Де McDonald’s додасть меню зі сніданками в Україні

За словами представників компанії, протягом наступного місяця McDonald’s планує відновити сніданкове меню в усіх окремо розташованих ресторанах, за винятком закладів у східних регіонах — Полтаві, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі, Кропивницькому та Олександрії.

Обмеження пов’язані з безпековими факторами та частими повітряними тривогами, які ускладнюють операційні процеси. Також сніданки не будуть доступні в ресторанах на фудкортах через особливості їхнього графіка роботи.

Що буде в меню сніданків від McDonald’s

У меню будуть доступними деякі вже раніше знайомі позиції з можливістю вибору наповнень. Наприклад, "МакМафін" можна буде замовити із різними наповненнями. Також в меню буде доступний рол з яйцуем та куркою, свининою та яйцем, або ж з яйцем, свининою і беконом, та тост із сиром. Крім того, можна буде скуштувати новинки — це подвійний "Чікен МакМафін Фреш" і тост із сиром та беконом.

В які години у McDonald’s будуть доступні сніданки і де їх можна замовити

Замовити їх можна з моменту відкриття ресторану до 10:30, а через сервіс доставки "МакДелівері" в застосунку Bolt Food — до 10:15. Протягом перших тижнів після запуску сніданкового меню у кожному місті доставку Bolt Food буде безкоштовною, а згодом вона стане доступною через усі партнерські служби.

Які продукти використовує компанія для приготування сніданків

McDonald’s активно використовує локальні інгредієнти, частка яких у сніданках сягає 58%. Українські постачальники забезпечують компанію маслом, яйцями, курятиною, свининою, беконом, овочами та пакуванням. Як зазначив фінансовий директор McDonald’s Україна Олександр Богородов, мережа розвиває екосистему партнерів, що сприяє створенню робочих місць та збільшенню податкових надходжень.

Скільки закладів McDonald’s нині працює по Україні

Наразі в Україні працює 109 ресторанів McDonald’s у 36 містах. Ще 15 закладів залишаються зачиненими з міркувань безпеки. У 2024 році компанія значно наростила фінансові показники: виручка зросла на 30% порівняно з 2023 роком, сягнувши 16,8 млрд грн, а прибуток збільшився на 23%, до 1,59 млрд грн. За минулий рік McDonald’s сплатив 2,6 млрд грн податків до бюджету України.

Нагадаємо, Daily Mail нещодавно опублікував підбірку найкреативніших закладів мережі McDonald’s.

Також у Києві в лютому відновив роботу після ракетної атаки McDonald’s на Лук'янівці, який, до речі, з'явився у столиці одним з перших.