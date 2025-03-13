В McDonald's снова можно позавтракать - какие блюда доступны украинцам

McDonald's в Киеве. Фото: УНИАН

В Украине McDonald's после успешного тестирования завтракового меню в Виннице начал поэтапное возвращение утренних блюд в свои рестораны. С 13 марта жители Львова, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска, Яремче и Ковеля снова могут наслаждаться завтраками в своих городах. Также стало известно, в каких городах тоже появится вскоре обновленное меню.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

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По словам представителей компании, в течение следующего месяца McDonald's планирует возобновить завтрак меню во всех отдельно стоящих ресторанах, за исключением заведений в восточных регионах — Полтаве, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге, Кропивницком и Александрии.

Ограничения связаны с факторами безопасности и частыми воздушными тревогами, которые затрудняют операционные процессы. Также завтраки не будут доступны в ресторанах на фудкортах из-за особенностей их графика работы.

Что будет в меню завтраков от McDonald's

В меню будут доступны некоторые уже ранее знакомые позиции с возможностью выбора наполнений. Например, "МакМаффин" можно будет заказать с различными наполнениями. Также в меню будет доступен ролл с яйцом и курицей, свининой и яйцом, или же с яйцом, свининой и беконом, и тост с сыром. Кроме того, можно будет попробовать новинки — это двойной "Чикен МакМафин Фреш" и тост с сыром и беконом.

В какие часы в McDonald's будут доступны завтраки и где их можно заказать

Заказать их можно с момента открытия ресторана до 10:30, а через сервис доставки "МакДеливери" в приложении Bolt Food — до 10:15. В течение первых недель после запуска завтрачного меню в каждом городе доставка Bolt Food будет бесплатной, а затем она станет доступной через все партнерские службы.

Какие продукты использует компания для приготовления завтраков

McDonald's активно использует локальные ингредиенты, доля которых в завтраках достигает 58%. Украинские поставщики обеспечивают компанию маслом, яйцами, курятиной, свининой, беконом, овощами и упаковкой. Как отметил финансовый директор McDonald's Украина Александр Богородов, сеть развивает экосистему партнеров, что способствует созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.

Сколько заведений McDonald's сейчас работает по Украине

Сейчас в Украине работает 109 ресторанов McDonald's в 36 городах. Еще 15 заведений остаются закрытыми из соображений безопасности. В 2024 году компания значительно нарастила финансовые показатели: выручка выросла на 30% по сравнению с 2023 годом, достигнув 16,8 млрд грн, а прибыль увеличилась на 23%, до 1,59 млрд грн. За прошлый год McDonald's уплатил 2,6 млрд грн налогов в бюджет Украины.

Напомним, Daily Mail недавно опубликовал подборку самых креативных заведений сети McDonald's.

Также в Киеве в феврале возобновил работу после ракетной атаки McDonald's на Лукьяновке, который, кстати, появился в столице одним из первых.