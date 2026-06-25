Смерті мобілізованих у полку "Скеля": може знадобитися ексгумація тіл

Український військовослужбовець. Ілюстративне фото: Сухопутні війська

Карина Приходько Редактор

У межах розслідування справи щодо смертей мобілізованих військовослужбовців у полку "Скеля" слідство може вдатися до ексгумації тіл загиблих для проведення додаткових експертиз. Це допоможе перевірити, чи відповідають офіційні висновки реальним причинам смерті.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила адвокатка та членкиня Ради громадського контролю при НАБУ (2018-2020 рр.) Тетяна Козаченко в ефірі Вечір.LIVE.

Смерті мобілізованих у полку "Скеля"

Козаченко зазначила, що відсторонення командира полку Юрія Гаркавого на час проведення розслідування не свідчить про його провину, однак демонструє серйозність ситуації та необхідність ретельної перевірки всіх обставин.

За її словами, велика кількість смертей серед мобілізованих викликає запитання та потребує всебічного вивчення. Для цього правоохоронці мають провести комплекс слідчих дій.

"Кількість смертей дійсно говорить про те, що проблеми є. Але для того, щоб усе встановити, мають бути проведені відповідні слідчі дії. Це означає, що допитуються люди, і це не тільки родичі померлих. Має бути ексгумація тіл", — сказала адвокатка.

Водночас одним із ключових етапів розслідування можуть стати судово-медичні експертизи після ексгумації тіл. Вони дозволять встановити реальні причини смерті та перевірити, чи відповідають офіційні висновки фактичним обставинам.

"Якщо у випадках, де причиною смерті було вказане запалення легень, виникають питання щодо можливих травм, то саме експертизи можуть дати відповідь на ці запитання", — пояснила Тетяна Козаченко.

Як писали Новини.LIVE, командира 425-го полку "Скеля" відсторонили від роботи на час розслідування. Рішення ухвалили на тлі резонансного розслідування про ймовірні системні порушення прав військовослужбовців у навчальних центрах підрозділу.

Водночас Дмитро Лубінець заявив, що перевіряє можливі катування у полку "Скеля". Він наголосив, що не залишає це без уваги.