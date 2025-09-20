Обстріли Чернігівщини: загибла жінка та вісім поранених

Смертельний обстріл Чернігівщини — росіяни вдарили по медиках
Протягом останньої доби російські війська завдали 42 удари по 20 населених пунктах Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще вісім людей отримали поранення, серед них і медики.
Про це повідомив В'ячеслав Чаус в офіційному Telegram-каналі Чернігівської ОДА (ОВА).
Масовані ударис по Чернігівщині
За даними обласної влади, у Ніжинському районі ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Загинула 62-річна місцева мешканка, сталася пожежа, будівля зазнала серйозних пошкоджень. Це перша підтверджена загибель серед цивільних за останні атаки.
"Увечері російські дрони атакували Чернігівський район. Постраждали троє людей, які саме їхали автівкою — водій і дві пасажирки. Коли на місце виїхали медики, стався повторний удар, унаслідок якого поранення отримали троє працівників швидкої", — йдеться у повідомленні ОВА.
У прикордонному селі Семенівської громади під час обстрілу постраждали двоє чоловіків віком 56 і 62 роки. Загалом, за останню добу під ворожим вогнем опинилися двадцять населених пунктів регіону. Обласна влада наголошує, що ситуація залишається складною, а удари можуть повторитися.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований обстріл 20 вересня, озвучивши кількість цілей, запущених російськими військами.
Раніше ми також інформували, що російські окупанти в ніч проти 20 вересня атакували Хмельницьку область, унаслідок чого загинув чоловік 1979 року народження.
