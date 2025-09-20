Відео
Головна Новини дня Смертельний обстріл Чернігівщини — росіяни вдарили по медиках

Смертельний обстріл Чернігівщини — росіяни вдарили по медиках

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 10:08
Обстріли Чернігівщини: загибла жінка та вісім поранених
Наслідки атаки дронів. Фото: Telegram Чернігівської ОДА (ОВА)

Протягом останньої доби російські війська завдали 42 удари по 20 населених пунктах Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще вісім людей отримали поранення, серед них і медики.

Про це повідомив В'ячеслав Чаус в офіційному Telegram-каналі Чернігівської ОДА (ОВА).

Читайте також:
Ворог атакував Чернігівщину — жінка загинула, шестеро в лікарні
Наслідки ворожої атаки. Фото: Чаус

Масовані ударис по Чернігівщині

За даними обласної влади, у Ніжинському районі ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Загинула 62-річна місцева мешканка, сталася пожежа, будівля зазнала серйозних пошкоджень. Це перша підтверджена загибель серед цивільних за останні атаки.

Смертельний обстріл Чернігівщини — росіяни вдарили по медиках - фото 2
Допис Чауса у Telegram. Фото: скриншот

"Увечері російські дрони атакували Чернігівський район. Постраждали троє людей, які саме їхали автівкою — водій і дві пасажирки. Коли на місце виїхали медики, стався повторний удар, унаслідок якого поранення отримали троє працівників швидкої", — йдеться у повідомленні ОВА.

Нічні удари дронами: постраждали мешканці Чернігівщини
Машина швидкої допомоги після влучання дрону. Фото: Чаус

У прикордонному селі Семенівської громади під час обстрілу постраждали двоє чоловіків віком 56 і 62 роки. Загалом, за останню добу під ворожим вогнем опинилися двадцять населених пунктів регіону. Обласна влада наголошує, що ситуація залишається складною, а удари можуть повторитися.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований обстріл 20 вересня, озвучивши кількість цілей, запущених російськими військами.

Раніше ми також інформували, що російські окупанти в ніч проти 20 вересня атакували Хмельницьку область, унаслідок чого загинув чоловік 1979 року народження.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
