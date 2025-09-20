Обстрелы Черниговщины: погибшая женщина и восемь раненых

Смертельный обстрел Черниговщины — россияне ударили по медикам
В течение последних суток российские войска нанесли 42 удара по 20 населенным пунктам Черниговской области. В результате обстрелов погибла одна женщина, еще восемь человек получили ранения, среди них и медики.
Об этом сообщил Вячеслав Чаус в официальном Telegram-канале Черниговской ОГА (ОВА).
Массированные удары по Черниговщине
По данным областных властей, в Нежинском районе вражеский беспилотник попал в жилой дом. Погибла 62-летняя местная жительница, произошел пожар, здание получило серьезные повреждения. Это первая подтвержденная гибель среди гражданских за последние атаки.
"Вечером российские дроны атаковали Черниговский район. Пострадали три человека, которые как раз ехали на машине - водитель и две пассажирки. Когда на место выехали медики, произошел повторный удар, в результате которого ранения получили трое работников скорой", - говорится в сообщении ОВА.
В приграничном селе Семеновской громады во время обстрела пострадали двое мужчин в возрасте 56 и 62 года. В целом, за последние сутки под вражеским огнем оказались двадцать населенных пунктов региона. Областная власть отмечает, что ситуация остается сложной, а удары могут повториться.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной массированный обстрел 20 сентября, озвучив количество целей, запущенных российскими войсками.
Ранее мы также информировали, что российские оккупанты в ночь на 20 сентября атаковали Хмельницкую область, в результате чего погиб мужчина 1979 года рождения.
Читайте Новини.LIVE!