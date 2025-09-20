Обстрелы Черниговщины: погибшая женщина и восемь раненых

Последствия атаки дронов. Фото: Telegram Черниговской ОГА (ОВА)

В течение последних суток российские войска нанесли 42 удара по 20 населенным пунктам Черниговской области. В результате обстрелов погибла одна женщина, еще восемь человек получили ранения, среди них и медики.

Об этом сообщил Вячеслав Чаус в официальном Telegram-канале Черниговской ОГА (ОВА).

Реклама

Читайте также:

Последствия вражеской атаки. Фото: Чаус

Массированные удары по Черниговщине

По данным областных властей, в Нежинском районе вражеский беспилотник попал в жилой дом. Погибла 62-летняя местная жительница, произошел пожар, здание получило серьезные повреждения. Это первая подтвержденная гибель среди гражданских за последние атаки.

Сообщение Чауса в Telegram. Фото: скриншот

"Вечером российские дроны атаковали Черниговский район. Пострадали три человека, которые как раз ехали на машине - водитель и две пассажирки. Когда на место выехали медики, произошел повторный удар, в результате которого ранения получили трое работников скорой", - говорится в сообщении ОВА.

Машина скорой помощи после попадания дрона. Фото: Чаус

В приграничном селе Семеновской громады во время обстрела пострадали двое мужчин в возрасте 56 и 62 года. В целом, за последние сутки под вражеским огнем оказались двадцать населенных пунктов региона. Областная власть отмечает, что ситуация остается сложной, а удары могут повториться.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной массированный обстрел 20 сентября, озвучив количество целей, запущенных российскими войсками.

Ранее мы также информировали, что российские оккупанты в ночь на 20 сентября атаковали Хмельницкую область, в результате чего погиб мужчина 1979 года рождения.