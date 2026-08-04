Смертельна ДТП у Прилуках: поліцейська отримала 8 років тюрми

Поліцейська у суді. Фото: Прокуратура України

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Прилуках Чернігівської області суд призначив поліцейській максимальне покарання за ДТП, у якій загинула 6-річна дівчинка. Жінку засудили до 8 років ув’язнення та заборонили керувати транспортом.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Суд визнав, що порушення правил дорожнього руху стали причиною загибелі дитини

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області 4 серпня засудив поліцейську до 8 років позбавлення волі за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинула шестирічна дитина.

Також суд на три роки позбавив засуджену права керувати транспортними засобами. Рішення ухвалили за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Публічне обвинувачення у справі підтримував заступник Генерального прокурора Віктор Логачов разом із прокурорами Чернігівської обласної прокуратури. Сторона обвинувачення наполягала на призначенні найсуворішого покарання.

За даними слідства, аварія сталася 10 грудня 2025 року близько 11:44 у Прилуках. Поліцейська за кермом службового автомобіля Mitsubishi Outlander їхала на виклик щодо іншої ДТП.

На вулиці В’ячеслава Чорновола автомобіль наблизився до нерегульованого пішохідного переходу, де дорогу переходила жінка разом із шестирічною донькою.

Правоохоронці встановили, що попри обмеження швидкості 40 км/год службове авто рухалося зі швидкістю приблизно 51–55 км/год. При цьому були ввімкнені проблискові маячки, але звуковий сигнал не використовувався.

За висновками експертів, водійка мала можливість уникнути зіткнення, якби дотрималася правил дорожнього руху, знизила швидкість перед переходом і надала перевагу пішоходам.

Унаслідок аварії дитина отримала тяжкі травми та померла. Її мати також отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

У прокуратурі зазначили, що статус працівника правоохоронного органу не звільняє від відповідальності за порушення закону.

"Зібрані та досліджені в суді докази повністю підтвердили її вину та прямий причинний зв’язок між допущеними порушеннями і загибеллю шестирічної дитини", — заявив Віктор Логачов.

Суд також задовольнив цивільні позови потерпілих та постановив стягнути із засудженої 6 мільйонів гривень моральної шкоди.

Новини.LIVE про це інформували, а саме, що 10 грудня в Прилуках сталася смертельна ДТП за участю службового авто патрульної поліції. Машина, яка їхала на виклик із увімкненими проблисковими маячками, на пішохідному переході наїхала на жінку та її дитину.

Новини.LIVE писали, що нещодавно у Львівській області зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. У результаті ДТП постраждали щонайменше 11 осіб, зокрема двоє дітей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини аварії.