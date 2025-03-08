Смертельна ДТП у Києві — водію повідомили про підозру

Смертельна дорожньо-транспортна пригода у Києві. Фото: поліція Києва/Telegram

У п’ятницю ввечері, 7 березня, в одному з районів Києва сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула одна людина. Винуватцю аварії повідомили про підозру, йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у суботу, 8 березня.

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Водію, який спричинив смертельну ДТП, повідомлено про підозру

За даними правоохоронці, водію Infiniti, який п’яним вчинив смертельне ДТП у Подільському районі столиці, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що смертельна аварія сталася вчора ввечері, 7 березня, на проїзній частині вулиці Набережно-Хрещатицький. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річний водій Volkswagen отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, і загинув на місці події, а двох його пасажирів — 35-річного чоловіка та 24-річну жінку — госпіталізували з травмами різного ступеня.



В автомобілі Infiniti знаходилось двоє чоловіків, 38 та 33 років, напідпитку — 1,1 та 2 проміле відповідно. Молодшого з травмами медики відразу госпіталізували до медичного закладу, а старший, намагаючись приховати свою вину, запевняв, що за кермом знаходився незнайомий чоловік, який після вчинення ДТП втік.

Однак у результаті проведених оперативних заходів поліціянти отримали докази, які підтверджували, що саме 38-річний чоловік кермував Infiniti під час автотрощі.

Слідчі затримали зловмисника, повідомили йому про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві у Музейному провулку на Печерську три автомобілі опинилися в проваллі. Автівки провалилися під землю внаслідок просідання асфальту.

Крім того, на Львівщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула одна людина, ще 16 осіб отримали травми, зокрема четверо дітей. Інцидент стався 5 березня близько 18:00 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Заклад у Стрийському районі.