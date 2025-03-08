Смертельное ДТП в Киеве - водителю сообщили о подозрении

Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Фото: полиция Киева/Telegram

В пятницу вечером, 7 марта, в одном из районов Киева произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек. Виновнику аварии сообщили о подозрении, ему грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в субботу, 8 марта.

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Водителю, который спровоцировал смертельное ДТП, сообщено о подозрении

По данным правоохранителей, водителю Infiniti, который пьяным совершил смертельное ДТП в Подольском районе столицы, сообщено о подозрении.

Напомним, что смертельная авария произошла вчера вечером, 7 марта, на проезжей части улицы Набережно-Крещатицкий. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель Volkswagen получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия, а двух его пассажиров — 35-летнего мужчину и 24-летнюю женщину — госпитализировали с травмами различной степени.



В автомобиле Infiniti находилось двое мужчин, 38 и 33 лет, навеселе — 1,1 и 2 промилле соответственно. Младшего с травмами медики сразу госпитализировали в медицинское учреждение, а старший, пытаясь скрыть свою вину, уверял, что за рулем находился незнакомый мужчина, который после совершения ДТП скрылся.

Однако в результате проведенных оперативных мероприятий полицейские получили доказательства, подтверждающие, что именно 38-летний мужчина управлял Infiniti во время аварии.

Следователи задержали злоумышленника, сообщили ему о подозрении и взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Киеве в Музейном переулке на Печерске три автомобиля оказались в провале. Машины провалились под землю в результате проседания асфальта.

Кроме того, на Львовщине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще 16 человек получили травмы, в том числе четверо детей. Инцидент произошел 5 марта около 18:00 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Заклад в Стрыйском районе.