Головна Новини дня Смак стійкості — виробники з України презентували продукцію у США

Смак стійкості — виробники з України презентували продукцію у США

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 09:40
Українські виробники презентували продукцію у Вашингтоні
TASTE UKRAINE: Flavors of Resilience. Opportunities of Tomorrow. Фото: Ukraine House

У Вашингтоні відбулося Експо українських виробників для американського ринку, яке зібрало бізнесменів, дипломатів та інвесторів. Попри дощову погоду учасники мали нагоду оцінити різноманітність українських продуктів і дізнатися про нові можливості співпраці.

Про це повідомили Ukraine House в Facebook у четвер, 18 вересня.

Читайте також:
Смак стійкості — виробники з України презентували продукцію у США - фото 1
TASTE UKRAINE у Вашингтоні. Фото: Ukraine House

Український бізнес у Вашингтоні

У центрі столиці США відбулося спеціальний захід "TASTE UKRAINE: Flavors of Resilience. Opportunities of Tomorrow", організоване у співпраці з Ukrainian Food Manufacturers Alliance та за підтримки Посольства України в США. Подія стала майданчиком для знайомства американських партнерів з українським агропромисловим потенціалом. Гості могли спробувати різноманітні продукти та напої, що відображають культурне і гастрономічне багатство України.

Смак стійкості — виробники з України презентували продукцію у США - фото 1
Допис Ukraine House у Facebook. Фото: скриншот

"Ми глибоко вдячні президенту Альянсу українських виробників харчових продуктів Руслану Римарському за лідерство у представленні українських виробників у США, а також Сергію Ткачуку, голові Держпродспоживслужби, за відстоювання високих стандартів і просування продукції за кордоном", — зазначили організатори.

Возможно, это изображение 7 человек и текст
TASTE UKRAINE: Flavors of Resilience. Фото: Ukraine House

Окремо відзначили виступ економічного радника посольства України в США Ігоря Баранецького, який наголосив на важливості співпраці між Україною та США. Атмосферу свята створили український ресторан RUTA, який приготував традиційні страви, та музична група, що додала події урочистості. Захід також став майданчиком для дискусій щодо інвестиційних можливостей та розвитку спільних проектів.

"Ми сподіваємося, що ця історія надихне більше партнерів відкривати Україну та її потенціал, адже нам є чим поділитися і чим пишатися", — наголосили у Ukraine House.

Смак стійкості — виробники з України презентували продукцію у США - фото 4
TASTE UKRAINE. Фото: Ukraine House

Нагадаємо, що 26 вересня на Центральному залізничному вокзалі Києва стартує інтерактивна виставка Ukraine WOW, де відвідувачі зможуть зануритися в атмосферу української історії, культури та сучасних досягнень.

Раніше ми також інформували, що на Контрактовій площі в Києві встановили сім скульптур заввишки від трьох до семи метрів, створених нью-йоркським дуетом Chiaozza за мотивами творчості української художниці Марії Примаченко.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
