Українські виробники презентували продукцію у Вашингтоні

TASTE UKRAINE: Flavors of Resilience. Opportunities of Tomorrow. Фото: Ukraine House

У Вашингтоні відбулося Експо українських виробників для американського ринку, яке зібрало бізнесменів, дипломатів та інвесторів. Попри дощову погоду учасники мали нагоду оцінити різноманітність українських продуктів і дізнатися про нові можливості співпраці.

Про це повідомили Ukraine House в Facebook у четвер, 18 вересня.

TASTE UKRAINE у Вашингтоні. Фото: Ukraine House

Український бізнес у Вашингтоні

У центрі столиці США відбулося спеціальний захід "TASTE UKRAINE: Flavors of Resilience. Opportunities of Tomorrow", організоване у співпраці з Ukrainian Food Manufacturers Alliance та за підтримки Посольства України в США. Подія стала майданчиком для знайомства американських партнерів з українським агропромисловим потенціалом. Гості могли спробувати різноманітні продукти та напої, що відображають культурне і гастрономічне багатство України.

Допис Ukraine House у Facebook. Фото: скриншот

"Ми глибоко вдячні президенту Альянсу українських виробників харчових продуктів Руслану Римарському за лідерство у представленні українських виробників у США, а також Сергію Ткачуку, голові Держпродспоживслужби, за відстоювання високих стандартів і просування продукції за кордоном", — зазначили організатори.

TASTE UKRAINE: Flavors of Resilience. Фото: Ukraine House

Окремо відзначили виступ економічного радника посольства України в США Ігоря Баранецького, який наголосив на важливості співпраці між Україною та США. Атмосферу свята створили український ресторан RUTA, який приготував традиційні страви, та музична група, що додала події урочистості. Захід також став майданчиком для дискусій щодо інвестиційних можливостей та розвитку спільних проектів.

"Ми сподіваємося, що ця історія надихне більше партнерів відкривати Україну та її потенціал, адже нам є чим поділитися і чим пишатися", — наголосили у Ukraine House.

TASTE UKRAINE. Фото: Ukraine House

