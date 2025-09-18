Украинские производители презентовали продукцию в Вашингтоне

Фото: Украинский Дом

В Вашингтоне состоялось Экспо украинских производителей для американского рынка, которое собрало бизнесменов, дипломатов и инвесторов. Несмотря на дождливую погоду участники имели возможность оценить разнообразие украинских продуктов и узнать о новых возможностях сотрудничества.

Об этом сообщили Ukraine House в Facebook в четверг, 18 сентября.

TASTE UKRAINE в Вашингтоне. Фото: Ukraine House

Украинский бизнес в Вашингтоне

В центре столицы США состоялось специальное мероприятие "TASTE UKRAINE: Flavors of Resilience. Opportunities of Tomorrow", организованное в сотрудничестве с Ukrainian Food Manufacturers Alliance и при поддержке Посольства Украины в США. Событие стало площадкой для знакомства американских партнеров с украинским агропромышленным потенциалом. Гости могли попробовать разнообразные продукты и напитки, отражающие культурное и гастрономическое богатство Украины.

Сообщение Ukraine House в Facebook. Фото: скриншот

"Мы глубоко благодарны президенту Альянса украинских производителей пищевых продуктов Руслану Рымарскому за лидерство в представлении украинских производителей в США, а также Сергею Ткачуку, председателю Госпродпотребслужбы, за отстаивание высоких стандартов и продвижение продукции за рубежом", — отметили организаторы.

TASTE UKRAINE: Flavors of Resilience. Фото: Ukraine House

Отдельно отметили выступление экономического советника посольства Украины в США Игоря Баранецкого, который отметил важность сотрудничества между Украиной и США. Атмосферу праздника создали украинский ресторан RUTA, который приготовил традиционные блюда, и музыкальная группа, которая добавила событию торжественности. Мероприятие также стало площадкой для дискуссий об инвестиционных возможностях и развитии совместных проектов.

"Мы надеемся, что эта история вдохновит больше партнеров открывать Украину и ее потенциал, ведь нам есть чем поделиться и чем гордиться", — отметили в Ukraine House.

TASTE UKRAINE. Фото: Ukraine House

