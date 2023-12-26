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Служби безпеки, лікарі та мазки — Клопотенко розповів, як готував їжу Зеленській

26 грудня 2023 05:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Служби безпеки, лікарі та мазки — Клопотенко розповів, як готував їжу Зеленській
Олена Зеленська та Євген Клопотенко. Фото: Сніданок з 1+1 / Facebook
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповів, як готував їжу першій леді України Олені Зеленській. За його словами, не все так просто. Перш, ніж їжу скуштує дружина президента — приготоване пройде ретальний етап перевірки.

Про це він розповів інтерв'ю проєкту ТСН.ua Наодинці.

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Як Клопотенко готував їжу для Зеленської

Зазначимо, що перед початком повномасштабної війни шеф-кухар разом із Зеленською проводив реформу харчування в дитсадках і школах.

"Для Олени я готував, тільки коли ми їли й дегустували шкільне меню. По-іншому не можна. І навіть коли готуєш шкільне меню, там приходить чотири служби безпеки, два санепідемлікарі з Держспоживслужби. Беруть мазки. Там, коротше, така… Ти не можеш просто людей нагодувати", — пригадує він.

Утім, зараз ситуація стала лише в рази складніша.

"Після повномасштабного вторгнення я навіть подарунки не зміг передати. Вони не приймають подарунки", — зазначив кулінар.

Він розповів, як хотів передати баночку варення першій леді, але йому це так і не вдалося.

"Сказали не передадуть. Такі правила. Може, там якась отрута чи ще щось. Вона — прекрасна, світла людина. Бачимося на форумах. Вона прекрасно мене в усьому підтримує, я постійно з нею обіймаюся. І це така дивовижна річ, коли ти підходиш до першої леді: "О, привіт", — розповів Клопотенко.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко розповів, що має чималий прайс на свої послугии в якості "кухаря за викликом", через що його "замовляли" лише кілька разів. Проте вечеря за такі гроші обіцяє бути унікальною. 

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