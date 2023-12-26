Службы безопасности, врачи и мазки — Клопотенко рассказал, как готовил еду Зеленской

Елена Зеленская и Евгений Клопотенко. Фото: Завтрак с 1+1 / Facebook

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как готовил еду первой леди Украины Елене Зеленской. По его словам, не все так просто. Прежде, чем еду попробует супруга президента, приготовленное пройдет ретальный этап проверки.

Об этом он рассказал интервью проекту ТСН.ua Наедине.

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Как Клопотенко готовил еду для Зеленской

Отметим, что перед началом полномасштабной войны шеф-повар вместе с Зеленской проводил реформу питания в детсадах и школах.

"Для Елены я готовил, только когда мы ели и дегустировали школьное меню. По-другому нельзя. И даже когда готовишь школьное меню, там приходят четыре службы безопасности, два санэпидемврача из Госпотребслужбы. Берут мазки. Там, короче, такая… Ты не можешь просто людей накормить" , — вспоминает он.

Впрочем, сейчас ситуация стала только в разы сложнее.

"После полномасштабного вторжения я даже подарки не смог передать. Они не принимают подарки", — отметил кулинар.

Он рассказал, как хотел передать баночку варенью первой леди, но ему это так и не удалось.

"Сказали не передадут. Такие правила. Может, там какой-то яд или еще что-то. Он — прекрасный, светлый человек. Видимся на форумах. Он прекрасно меня во всем поддерживает, я постоянно с ним обнимаюсь. И это такая удивительная вещь, когда ты подходишь к первой леди: "О, привет", — рассказал Клопотенко.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко рассказал, что имеет немалый прайс на свои услуги в качестве "повара по вызову", из-за чего его "заказывали" всего несколько раз. Однако ужин за такие деньги обещает быть уникальным.