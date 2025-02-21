Словаччина депортувала українця через зв’язки зі спецслужбами

Словацька поліція. Фото: Wikimedia Commons

У Словаччині ухвалили рішення про депортацію 59-річного громадянина України через підозрілі зв’язки зі спецслужбами та організованою злочинністю і заборонили в'їзд до всіх країн Європейського союзу на два роки.

Про це повідомляє УНН.

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59-річного громадянина України вислали зі Словаччини через підозри у співпраці зі спецслужбами та організованими злочинними угрупованнями. Йому заборонили в’їзд не лише до Словаччини, а й до всіх країн Європейського Союзу на найближчі два роки.

Словацька поліція офіційно повідомила, що депортація відбулася у рамках адміністративного провадження згідно з чинним законодавством щодо проживання іноземців.

Згідно з даними слідства, чоловік мав стійкі зв’язки з представниками кримінального світу та спецслужбами, що стало підставою для ухвалення рішення про його негайне видворення з країни.

Виходячи з наявних доказів, компетентні органи визнали присутність українця на території Словаччини загрозою для національної безпеки, що й стало причиною його примусового видворення. Після депортації йому заборонили повертатися не тільки до Словаччини, а й до інших країн ЄС протягом наступних двох років.

Представники правоохоронних органів наголосили, що вся процедура була проведена швидко, без зволікань і згідно з усіма юридичними нормами. Українця позбавили права на оскарження цього рішення в судовому порядку, оскільки відповідні відомства не передбачили права на апеляцію. Крім того, сам депортований не скористався можливістю залучити юридичний захист.

Нагадаємо, Новини.LIVE пояснювали, за що українців можуть депортувати з Німеччини та Польщі у 2025 році.