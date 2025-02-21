Словакия депортировала украинца из-за связей со спецслужбами

Словакия выслала украинца и запретила въезд в ЕС на два года
В Словакии приняли решение о депортации 59-летнего гражданина Украины из-за подозрительных связей со спецслужбами и организованной преступностью и запретили въезд во все страны Европейского союза на два года.
Об этом сообщает УНН.
Украинца депортируют из Словакии
59-летнего гражданина Украины выслали из Словакии из-за подозрений в сотрудничестве со спецслужбами и организованными преступными группировками. Ему запретили въезд не только в Словакию, но и во все страны Европейского Союза на ближайшие два года.
Словацкая полиция официально сообщила, что депортация состоялась в рамках административного производства в соответствии с действующим законодательством о проживании иностранцев.
Согласно данным следствия, мужчина имел устойчивые связи с представителями криминального мира и спецслужбами, что стало основанием для принятия решения о его немедленном выдворении из страны.
Исходя из имеющихся доказательств, компетентные органы признали присутствие украинца на территории Словакии угрозой для национальной безопасности, что и стало причиной его принудительного выдворения. После депортации ему запретили возвращаться не только в Словакию, но и в другие страны ЕС в течение следующих двух лет.
Представители правоохранительных органов отметили, что вся процедура была проведена быстро, без проволочек и в соответствии со всеми юридическими нормами. Украинца лишили права на обжалование этого решения в судебном порядке, поскольку соответствующие ведомства не предусмотрели права на апелляцию. Кроме того, сам депортированный не воспользовался возможностью привлечь юридическую защиту.
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