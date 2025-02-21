Словакия депортировала украинца из-за связей со спецслужбами

Словацкая полиция. Фото: Wikimedia Commons

В Словакии приняли решение о депортации 59-летнего гражданина Украины из-за подозрительных связей со спецслужбами и организованной преступностью и запретили въезд во все страны Европейского союза на два года.

Об этом сообщает УНН.

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59-летнего гражданина Украины выслали из Словакии из-за подозрений в сотрудничестве со спецслужбами и организованными преступными группировками. Ему запретили въезд не только в Словакию, но и во все страны Европейского Союза на ближайшие два года.

Словацкая полиция официально сообщила, что депортация состоялась в рамках административного производства в соответствии с действующим законодательством о проживании иностранцев.

Согласно данным следствия, мужчина имел устойчивые связи с представителями криминального мира и спецслужбами, что стало основанием для принятия решения о его немедленном выдворении из страны.

Исходя из имеющихся доказательств, компетентные органы признали присутствие украинца на территории Словакии угрозой для национальной безопасности, что и стало причиной его принудительного выдворения. После депортации ему запретили возвращаться не только в Словакию, но и в другие страны ЕС в течение следующих двух лет.

Представители правоохранительных органов отметили, что вся процедура была проведена быстро, без проволочек и в соответствии со всеми юридическими нормами. Украинца лишили права на обжалование этого решения в судебном порядке, поскольку соответствующие ведомства не предусмотрели права на апелляцию. Кроме того, сам депортированный не воспользовался возможностью привлечь юридическую защиту.

Напомним, Новини.LIVE объяснял, за что украинцев могут депортировать из Германии и Польши в 2025 году.