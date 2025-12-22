Відео
Головна Новини дня Слюсар перешкоджав мобілізації — як покарав суд

Слюсар перешкоджав мобілізації — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 00:52
Суд призначив умовне покарання чоловіку, який зривав мобілізацію
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

У Харкові судили слюсаря одного з університетів, який виправдовував агресію РФ, говорив про "нищення слов'ян" євреями та сприяв перешкоджанню мобілізації. За це суд призначив певне покарання.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік у травні та листопаді 2022 року, а також у лютому 2024 — поширював у Telegram дописи, а яких виправдовував агресію РФ. Окрім того, він транслював фейки про "неіснуючі кордони України".

Також у травні 2022 року громадянин поширював антисемітські дописи, якв були направлені проти єврейського руху "Хабад". В них мова йшла про те, що вторгнення РФ є планом "поголовної чипізації слов'янського скота" єврейською громадою.

Окрім вищевказаних дій, мешканець Харкова перешкоджав своїми публікаціями мобілізації. Так, у січні 2022 року він поширював інструкцію щодо дій при зустрічі з представниками ТЦК, в яких заявляв про необхідність чинити опір, не показувати документи, видалити додаток "Дія" і не виконувати накази. Ба більше, 20 липня 2024 року чоловік опублікував відео про протидію мобілізації. У своїх дописах обвинувачений схвалював насильство та побиття українських військових.

Рішення суду

Холодногірський районний суд визнав чоловіка винним у виправдовувані та запереченні збройної агресії РФ, перешкоджанні ЗСУ та розпалюванні національної і релігійної ворожнечі. За це йому призначали 5 років позбавлення волі, але змінили основне покарання іспитовим терміном на три роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що житель Ковеля систематично поширював інформацію про місцеперебування ТЦК. За це йому призначили певне покарання.

Також ми писали, що у Полтаві засудили військового, який намагався зірвати мобілізацію.

суд Харків мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
