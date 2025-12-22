Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Слесарь препятствовал мобилизации — как наказал суд

Слесарь препятствовал мобилизации — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 00:52
Суд назначил условное наказание мужчине, который срывал мобилизацию
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Харькове судили слесаря одного из университетов, который оправдывал агрессию РФ, говорил об "уничтожении славян" евреями и способствовал препятствованию мобилизации. За это суд назначил определенное наказание. 

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина в мае и ноябре 2022 года, а также в феврале 2024 — распространял в Telegram сообщения, а которых оправдывал агрессию РФ. Кроме того, он транслировал фейки о "несуществующих границах Украины".

Также в мае 2022 года гражданин распространял антисемитские сообщения, которые были направлены против еврейского движения "Хабад". В них речь шла о том, что вторжение РФ является планом "поголовной чипизации славянского скота" еврейской общиной.

Кроме вышеуказанных действий, житель Харькова препятствовал своими публикациями мобилизации. Так, в январе 2022 года он распространял инструкцию по действиям при встрече с представителями ТЦК, в которых заявлял о необходимости сопротивляться, не показывать документы, удалить приложение "Дія" и не выполнять приказы. Более того, 20 июля 2024 года мужчина опубликовал видео о противодействии мобилизации. В своих сообщениях обвиняемый одобрял насилие и избиение украинских военных.

Решение суда

Холодногорский районный суд признал мужчину виновным в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ, препятствовании ВСУ и разжигании национальной и религиозной вражды. За это ему назначали 5 лет лишения свободы, но изменили основное наказание испытательным сроком на три года.

Напомним, недавно мы писали, что житель Ковеля систематически распространял информацию о местонахождении ТЦК. За это ему назначили определенное наказание.

Также мы писали, что в Полтаве осудили военного, который пытался сорвать мобилизацию.

суд Харьков мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации