Суд назначил условное наказание мужчине, который срывал мобилизацию

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Харькове судили слесаря одного из университетов, который оправдывал агрессию РФ, говорил об "уничтожении славян" евреями и способствовал препятствованию мобилизации. За это суд назначил определенное наказание.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина в мае и ноябре 2022 года, а также в феврале 2024 — распространял в Telegram сообщения, а которых оправдывал агрессию РФ. Кроме того, он транслировал фейки о "несуществующих границах Украины".

Также в мае 2022 года гражданин распространял антисемитские сообщения, которые были направлены против еврейского движения "Хабад". В них речь шла о том, что вторжение РФ является планом "поголовной чипизации славянского скота" еврейской общиной.

Кроме вышеуказанных действий, житель Харькова препятствовал своими публикациями мобилизации. Так, в январе 2022 года он распространял инструкцию по действиям при встрече с представителями ТЦК, в которых заявлял о необходимости сопротивляться, не показывать документы, удалить приложение "Дія" и не выполнять приказы. Более того, 20 июля 2024 года мужчина опубликовал видео о противодействии мобилизации. В своих сообщениях обвиняемый одобрял насилие и избиение украинских военных.

Решение суда

Холодногорский районный суд признал мужчину виновным в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ, препятствовании ВСУ и разжигании национальной и религиозной вражды. За это ему назначали 5 лет лишения свободы, но изменили основное наказание испытательным сроком на три года.

