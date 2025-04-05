Ставлення до військових — Скороход заявила про численні скарги

Скороход заявила про скарги солдатів на ставлення командирів
Проблема української армії певною мірою полягає у ставленні командирів до підлеглих. Солдати часто стикаються з неприпустимим відношенням.
Про це заявила Анна Скороход в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 4 квітня.
Скороход про скарги на командування
"До військових часто ставляться як до скота — і все через деяких командирів", — зазначила нардепка.
Скороход пояснила, що вона отримує десятки колективних звернень. У них йдеться про принизливе ставлення командирів.
"В мене є один комбриг, за якого хлопці, коли його знімали, хлопці йшли й просто казали: "Ми всі підемо за ним". Бо це людина, яка була завжди з хлопцями. Зараз він знов комбриг. Його частина в Києві, а він — зі своїми хлопцями на передовій", — сказала вона.
Народна депутатка додала, що є також і командири, в яких військова частина знаходиться у Харківській області, але вони перебувають далеко від лінії фронту у зовсім інших містах. Скороход наголосила, що це потрібно змінювати.
Нагадаємо, раніше військовий Геннадій Кушнарьов заявляв про те, що у військових на передовій накопичилась втома. Він наголосив на необхідності відпусток для оборонців та назвав потрібні терміни.
Також колишній командир підрозділу НГУ "Дніпро-1" Юрій Береза заявив, що Київ незабаром може опинитися під потужними атаками з боку Росії. Він також пояснив, коли може бути безпека для кордону.
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