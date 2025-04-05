Отношение к военным — Скороход заявила о жалобах

Анна Скороход. Фото: скриншот

Проблема украинской армии в определенной степени заключается в отношении командиров к подчиненным. Солдаты часто сталкиваются с недопустимым отношением.

Об этом заявила Анна Скороход в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 4 апреля.

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"К военным часто относятся как к скоту — и все из-за некоторых командиров", — отметила нардеп.

Скороход объяснила, что она получает десятки коллективных обращений. В них говорится об унизительном отношении командиров.

"У меня есть один комбриг, за которого ребята, когда его снимали, ребята шли и просто говорили: "Мы все пойдем за ним". Потому что это человек, который был всегда с ребятами. Сейчас он снова комбриг. Его часть в Киеве, а он — со своими ребятами на передовой", — сказала она.

Народный депутат добавила, что есть также и командиры, у которых военная часть находится в Харьковской области, но они находятся далеко от линии фронта в совсем других городах. Скороход подчеркнула, что это нужно менять.

Напомним, ранее военный Геннадий Кушнарев заявлял о том, что у военных на передовой накопилась усталость. Он отметил необходимость отпусков для защитников и назвал нужные сроки.

Также бывший командир подразделения НГУ "Днепр-1" Юрий Береза заявил, что Киев вскоре может оказаться под мощными атаками со стороны России. Он также объяснил, когда может быть безопасность для границы.