Скорочення допомоги від США і що зміниться у питаннях мобілізації — ефір Новини.LIVE

Президент США Джо Байден. Фото: колаж Новини.LIVE

Пентагон попередив, що кошти, виділені для України, будуть вичерпані до 30 грудня, якщо Конгрес не затвердить додаткове фінансування. Крім того, війна в Україні може затягтися на довгі роки, принаймні так вважають військові.

Про це і не лише говоримо з гостями студії у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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Відомо, що командир бригади "Азов" Редіс зазначив, що конфлікт може затягтися на роки:

"Ця війна може тривати довго".

Тим часом журнал The Economist обговорив складнощі, пов'язані з мобілізацією в Україні, підкресливши, що на країну чекають непрості рішення.

Відповіді на всі ці запитання дадуть гості студії:

Богдан Ференс — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Олег Лісовий — політолог;

Кирило Сазонов — військовослужбовець, політолог;

Дмитро Васильєв — політолог.

Не пропустіть о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Нагадаємо, що Верховна Рада України готує великий законопроєкт щодо мобілізації, рекрутингу, військового обліку та проходження військової служби. Документ зокрема передбачає нові категорії громадян, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу.