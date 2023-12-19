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Сокращение помощи от США и что изменится в вопросах мобилизации — эфир Новини.LIVE

19 декабря 2023 08:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сокращение помощи от США и что изменится в вопросах мобилизации — эфир Новини.LIVE
Президент США Джо Байден. Фото: колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пентагон предупредил, что финансовые средства, выделенные для Украины, будут исчерпаны к 30 декабря, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. Кроме того, война в Украине может затянуться на долгие годы, по крайней мере, так считают военные.

Об этом и не только говорим с гостями студии в утреннем эфире Новини.LIVE.

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Известно, что  командир бригады "Азов" Редис отметил, что конфликт может затянуться на годы: 

"Эта война может продолжаться долго". 

Тем временем, журнал The Economist обсудил сложности, связанные с мобилизацией в Украине, подчеркнув, что страну ожидают непростые решения.

Ответы на все эти вопросы дадут гости студии:

  • Богдан Ференс — кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Олег Лесной — политолог;
  •  Кирилл Сазонов — военнослужащий, политолог;
  •  Дмитрий Васильев — политолог.

Не пропустите, в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Напомним, что Верховная Рада Украины готовит крупный законопроект по мобилизации, рекрутингу, военному учету и прохождению военной службы. Документ, в частности, предусматривает новые категории граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу.

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