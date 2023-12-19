Сокращение помощи от США и что изменится в вопросах мобилизации — эфир Новини.LIVE
Пентагон предупредил, что финансовые средства, выделенные для Украины, будут исчерпаны к 30 декабря, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. Кроме того, война в Украине может затянуться на долгие годы, по крайней мере, так считают военные.
Об этом и не только говорим с гостями студии в утреннем эфире Новини.LIVE.
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Известно, что командир бригады "Азов" Редис отметил, что конфликт может затянуться на годы:
"Эта война может продолжаться долго".
Тем временем, журнал The Economist обсудил сложности, связанные с мобилизацией в Украине, подчеркнув, что страну ожидают непростые решения.
Ответы на все эти вопросы дадут гости студии:
- Богдан Ференс — кандидат политических наук, эксперт-международник;
- Олег Лесной — политолог;
- Кирилл Сазонов — военнослужащий, политолог;
- Дмитрий Васильев — политолог.
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Напомним, что Верховная Рада Украины готовит крупный законопроект по мобилизации, рекрутингу, военному учету и прохождению военной службы. Документ, в частности, предусматривает новые категории граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу.
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