Українські військові під час виконання бойових завдань. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Підвищення заробітних плат військовим залишається одним із дискусійних питань під час підготовки державного бюджету на 2027 рік. Загальні заплановані видатки на наступний рік наразі становлять 7,2 трлн гривень. У Верховній Раді проголосували правку щодо можливості збільшення виплат захисникам, висновок за якою направили уряду.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов в ефірі телеканалу "Ми — Україна", інформує Новини.LIVE.

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Підвищення зарплат військовим у бюджеті-2027

За словами Олексія Леонова, питання збільшення заробітних плат військовослужбовцям є одним із найважливіших і найбільш дискусійних у взаємодії уряду та Верховної Ради. Парламентар уточнив, що народні депутати вже проголосували правку, висновок за якою передали Кабінету Міністрів. Уряд має розглянути можливість підвищення виплат військовим.

Водночас Леонов наголосив, що для такого рішення необхідно знайти фінансування всередині країни, а не покладатися на зовнішню допомогу.

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"Одне з найважливіших і найбільш дискусійних питань між урядом і Верховною Радою є питання підняття заробітних плат нашим військовим. Ми проголосували правку, висновок, які направили до уряду для того, щоб розглянути можливість підвищення заробітних плат нашим військовим. Звичайно, ми повинні зробити все можливе для того, щоб знайти фінансування саме всередині країни, а не розраховувати в черговий раз на зовнішню допомогу й очікувати, що президент та дипломатичний корпус будуть шукати на ці питання гроші", — наголосив Леонов.

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Наприкінці жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. За словами Леонова, загальна сума запланованих видатків на наступний рік становить 7,2 трлн гривень.

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Новини.LIVE інформували, що українські військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові завдання, можуть отримувати додаткову винагороду до 100 000 гривень на місяць. Розмір виплати залежить від кількості днів участі в боях, а за неповний місяць її нараховують пропорційно. Для отримання коштів необхідні наказ командира та бойовий табель із підтвердженням виконання завдань.

Новини.LIVE писали, що військовослужбовці, які виконують завдання з управління підрозділами на передовій, можуть отримувати додаткову винагороду до 50 000 гривень на місяць. Її нараховують пропорційно кількості днів виконання відповідних обов’язків, а не автоматично за весь місяць.