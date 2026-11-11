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Главная Новости дня Сложный вопрос бюджета-2027: Леонов о повышении выплат военным

Сложный вопрос бюджета-2027: Леонов о повышении выплат военным

Ua ru
11 ноября 2026 23:30
Зарплаты военнослужащих в 2027 году: что известно о повышении facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинские военные во время выполнения боевых задач. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Повышение заработной платы военнослужащим остается одним из спорных вопросов при подготовке государственного бюджета на 2027 год. Общие запланированные расходы на следующий год в настоящее время составляют 7,2 трлн гривен. В Верховной Раде проголосовали за поправку о возможности увеличения выплат защитникам, заключение по которой направили правительству.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов в эфире телеканала "Ми — Україна", сообщает Новини.LIVE.

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Повышение зарплат военным в бюджете-2027

По словам Алексея Леонова, вопрос об увеличении заработной платы военнослужащим является одним из важнейших и наиболее дискуссионных в взаимодействии правительства и Верховной Рады. Парламентарий уточнил, что народные депутаты уже проголосовали за поправку, заключение по которой передали Кабинету Министров. Правительство должно рассмотреть возможность повышения выплат военнослужащим.

В то же время Леонов подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо найти финансирование внутри страны, а не полагаться на внешнюю помощь.

"Один из важнейших и наиболее спорных вопросов в отношениях между правительством и Верховной Радой — это вопрос повышения заработной платы нашим военным. Мы проголосовали за поправку и заключение, которые направили в правительство для того, чтобы рассмотреть возможность повышения заработной платы нашим военным. Конечно, мы должны сделать все возможное для того, чтобы найти финансирование именно внутри страны, а не рассчитывать в очередной раз на внешнюю помощь и ожидать, что президент и дипломатический корпус будут искать на эти нужды деньги", — подчеркнул Леонов.

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В конце октября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. По словам Леонова, общая сумма запланированных расходов на следующий год составляет 7,2 трлн гривен.

Новини.LIVE сообщали, что украинские военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или выполняют определенные боевые задачи, могут получать дополнительное вознаграждение до 100 000 гривен в месяц. Размер выплаты зависит от количества дней участия в боях, а за неполный месяц она начисляется пропорционально. Для получения средств необходимы приказ командира и боевой табель с подтверждением выполнения задач.

Новини.LIVE писали, что военнослужащие, выполняющие задачи по управлению подразделениями на передовой, могут получать дополнительное вознаграждение в размере до 50 000 гривен в месяц. Оно начисляется пропорционально количеству дней выполнения соответствующих обязанностей, а не автоматически за весь месяц.

госбюджет зарплаты ВСУ украинские военные Алексей Леонов выплаты военным
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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