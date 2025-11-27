Відео
Скільки вже заявок на 6500 грн допомоги — у Мінсоці відповіли

Дата публікації: 27 листопада 2025 00:18
Оновлено: 00:18
Хто і скільки отримає виплат від держави на зиму — інформація від Мінсоцполітики
Підрахунок фінансів. Ілюстративне фото: pexels.com

Близько 200 тисяч українців надіслали заявки на отримання фінансової підтримки від держави у розмірі 6500 гривень. Програма розрахована на найбільш вразливі категорії громадян, яким необхідні кошти для підготовки до зими.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомила заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Хто отримує допомогу в першу чергу

Тетяна Кірієнко зазначила, що приймання заявок стартувало з листопада. Вона підкреслила, що програма сфокусована на найбільш обмежених категоріях громадян.

"Ми знаємо, що це обмежена категорія, тобто це діти з малозабезпечених сімей, це дітки ВПО, це інваліди першої групи ВПО, це одинокі пенсіонери, і це, звісно, діти, які в дитячих будинках сімейного типу або під опікою", — зазначила чиновниця.

За словами заступниці міністра, ця фінансова підтримка є цільовою і спрямована на забезпечення базових потреб перед складним зимовим періодом.

"Ми розуміємо, що це якраз ті кошти на одяг і взуття зимове, які сьогодні так потрібні, в тому числі ліки й вітаміни, саме підтримати ту категорію наших людей і діток, які потребують цього найбільше перед зимовим складним періодом", — підсумувала Кірієнко.

Раніше ми писали, що завдяки держпрограмі "Зимова підтримка" українці можуть отримати 1000 гривень. Ці кошти дозволено витратити на комунальні послуги, зокрема й оплату газу.

Також ми розповідали, що до 24 грудня кожен охочий може подати заявку на участь у програмі та отримати разову виплату 1000 грн. Гроші можна використати майже на: покупки в магазинах, оплату комуналки чи навіть благодійність.

