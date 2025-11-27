Видео
Видео

Сколько уже заявок на 6500 грн помощи — в Минсоце ответили

Дата публикации 27 ноября 2025 00:18
обновлено: 00:18
Кто и сколько получит выплат от государства на зиму — информация от Минсоцполитики
Подсчет финансов. Иллюстративное фото: pexels.com

Около 200 тысяч украинцев прислали заявки на получение финансовой поддержки от государства в размере 6500 гривен. Программа рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан, которым необходимы средства для подготовки к зиме.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

Кто получает помощь в первую очередь

Татьяна Кириенко отметила, что прием заявок стартовал с ноября. Она подчеркнула, что программа сфокусирована на наиболее ограниченных категориях граждан.

"Мы знаем, что это ограниченная категория, то есть это дети из малообеспеченных семей, это дети ВПЛ, это инвалиды первой группы ВПЛ, это одинокие пенсионеры, и это, конечно, дети, которые в детских домах семейного типа или под опекой", — отметила чиновница.

По словам заместителя министра, эта финансовая поддержка является целевой и направлена на обеспечение базовых потребностей перед сложным зимним периодом.

"Мы понимаем, что это как раз те средства на одежду и обувь зимнюю, которые сегодня так нужны, в том числе лекарства и витамины, именно поддержать ту категорию наших людей и детей, которые нуждаются в этом больше всего перед зимним сложным периодом", — подытожила Кириенко.

Ранее мы писали, что благодаря госпрограмме "Зимняя поддержка" украинцы могут получить 1000 гривен. Эти средства разрешено потратить на коммунальные услуги, в том числе и оплату газа.

Также мы рассказывали, что до 24 декабря каждый желающий может подать заявку на участие в программе и получить разовую выплату 1000 грн. Деньги можно использовать почти на: покупки в магазинах, оплату коммуналки или даже благотворительность.

