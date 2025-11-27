Кто и сколько получит выплат от государства на зиму — информация от Минсоцполитики

Подсчет финансов. Иллюстративное фото: pexels.com

Около 200 тысяч украинцев прислали заявки на получение финансовой поддержки от государства в размере 6500 гривен. Программа рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан, которым необходимы средства для подготовки к зиме.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

Кто получает помощь в первую очередь

Татьяна Кириенко отметила, что прием заявок стартовал с ноября. Она подчеркнула, что программа сфокусирована на наиболее ограниченных категориях граждан.

"Мы знаем, что это ограниченная категория, то есть это дети из малообеспеченных семей, это дети ВПЛ, это инвалиды первой группы ВПЛ, это одинокие пенсионеры, и это, конечно, дети, которые в детских домах семейного типа или под опекой", — отметила чиновница.

По словам заместителя министра, эта финансовая поддержка является целевой и направлена на обеспечение базовых потребностей перед сложным зимним периодом.

"Мы понимаем, что это как раз те средства на одежду и обувь зимнюю, которые сегодня так нужны, в том числе лекарства и витамины, именно поддержать ту категорию наших людей и детей, которые нуждаются в этом больше всего перед зимним сложным периодом", — подытожила Кириенко.

