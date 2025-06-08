Посадовець назвав кількість українських підприємців у Польщі

Підприємець. Ілюстративне фото: Freepik

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран повідомив, що у Польщі зареєстровано більш ніж пів мільйона українських підприємців. Також він назвав суму, яку польському бюджету принесли українські бізнеси.

Про це Михайло Непран розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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За даними першого віцепрезидент Торгово-промислової палати України, у Польщі зареєстровано понад 700 тисяч українських підприємців.

Крім того, він зазначив, що українські бізнеси принесли до польського бюджету вже близько 2 мільярдів євро.

"До війни хто їхав у Польщу? Їхали на заробітки в основному працівники-роботяги: будівництво, таксі, сільське господарство. Під час війни виїхав середній клас, у кого є гроші", — пояснив Михайло Непран.

Раніше ми інформували, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький не підтримує вступ України до ЄС.

Водночас нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував відносини України та Польщі.