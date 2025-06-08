Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Скільки українські бізнеси принесли бюджету Польщі — деталі arrow

Скільки українські бізнеси принесли бюджету Польщі — деталі

8 червня 2025 18:41
Євтушенко Аліна - редактор
Посадовець назвав кількість українських підприємців у Польщі
Підприємець. Ілюстративне фото: Freepik
Євтушенко Аліна - редактор

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран повідомив, що у Польщі зареєстровано більш ніж пів мільйона українських підприємців. Також він назвав суму, яку польському бюджету принесли українські бізнеси.

Про це Михайло Непран розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українські бізнеси у Польщі — деталі

За даними першого віцепрезидент Торгово-промислової палати України, у Польщі зареєстровано понад 700 тисяч українських підприємців.

Крім того, він зазначив, що українські бізнеси принесли до польського бюджету вже близько 2 мільярдів євро.

"До війни хто їхав у Польщу? Їхали на заробітки в основному працівники-роботяги: будівництво, таксі, сільське господарство. Під час війни виїхав середній клас, у кого є гроші", — пояснив Михайло Непран.

Раніше ми інформували, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький не підтримує вступ України до ЄС.

Водночас нещодавно міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував відносини України та Польщі.

Польща бізнес Український бізнес підприємці війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації