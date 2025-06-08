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Сколько украинские бизнесы принесли бюджету Польши — детали

8 июня 2025 18:41
Евтушенко Алина - редактор
Чиновник назвал количество украинских предпринимателей в Польше
Предприниматель. Иллюстративное фото: Freepik
Евтушенко Алина - редактор

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что в Польше зарегистрировано более чем полмиллиона украинских предпринимателей. Также он назвал сумму, которую польскому бюджету принесли украинские бизнесы.

Об этом Михаил Непран рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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По данным первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины, в Польше зарегистрировано более 700 тысяч украинских предпринимателей.

Кроме того, он отметил, что украинские бизнесы принесли в польский бюджет уже около 2 миллиардов евро.

"До войны кто ехал в Польшу? Ехали на заработки в основном работники-работяги: строительство, такси, сельское хозяйство. Во время войны выехал средний класс, у кого есть деньги", — объяснил Михаил Непран.

Ранее мы информировали, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает вступление Украины в ЕС.

В то же время недавно городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал отношения Украины и Польши.

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