Чиновник назвал количество украинских предпринимателей в Польше

Сколько украинские бизнесы принесли бюджету Польши — детали
Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что в Польше зарегистрировано более чем полмиллиона украинских предпринимателей. Также он назвал сумму, которую польскому бюджету принесли украинские бизнесы.
Об этом Михаил Непран рассказал в эфире Ранок.LIVE.
Украинские бизнесы в Польше — детали
По данным первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины, в Польше зарегистрировано более 700 тысяч украинских предпринимателей.
Кроме того, он отметил, что украинские бизнесы принесли в польский бюджет уже около 2 миллиардов евро.
"До войны кто ехал в Польшу? Ехали на заработки в основном работники-работяги: строительство, такси, сельское хозяйство. Во время войны выехал средний класс, у кого есть деньги", — объяснил Михаил Непран.
Ранее мы информировали, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает вступление Украины в ЕС.
В то же время недавно городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал отношения Украины и Польши.
Читайте Новини.LIVE!