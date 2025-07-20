Скільки РФ може запускати БпЛА по Україні за раз

Скільки РФ може запускати дронів одночасно — аналіз Німеччини
У Німеччини проаналізували, скільки безпілотників російські війська можуть запускати одночасно по Україні. Так, РФ планує запускати до 2 тисяч дронів за раз.
Про це заявив голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини німецький генерал Крістіан Фройдінг.
Скільки РФ планує запускати БпЛА по Україні за раз
За словами німецького генерала, наразі Росія активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України. Так, одночасне використання до 2 000 дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони.
Фройдінг наголосив, що традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, є малоефективними у випадку з дешевими безпілотниками типу "Шахед". За його словами, один такий дрон коштує від 30 до 50 тисяч євро, тоді як ракета Patriot — понад 5 мільйонів.
Німецький генерал зазначив, що необхідно шукати економічно вигідніші засоби протидії — у межах 2-4 тисяч євро за одиницю. Саме такі рішення дозволили б ефективно реагувати на масові атаки з боку Росії.
Як ще одну тактичну відповідь генерал назвав завдання ударів по тилових об’єктах у Росії — зокрема, по військових літаках, аеродромах і підприємствах оборонної промисловості.
Крім того, Фройдінг звернув увагу на зміну позиції Китаю, який повністю припинив постачання комплектуючих для дронів в Україну і натомість переорієнтував експорт на Росію. За його словами, Пекін фактично усунув Україну з ринку технологій у цій сфері, що ще більше ускладнює її обороноздатність.
Раніше повідомлялося, що останнім часом Росія збільшує виготовлення ударних дронів і планує завдавати все більше ударів по Україні.
Також командир розвідки ЗСУ заявляв про збільшення виробництва БпЛА у РФ.
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