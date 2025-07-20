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Скільки РФ може запускати дронів одночасно — аналіз Німеччини

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 09:43
Скільки РФ може запускати БпЛА по Україні за раз
БпЛА в небі. Ілюстративне фото: novynarnia.com

У Німеччини проаналізували, скільки безпілотників російські війська можуть запускати одночасно по Україні. Так, РФ планує запускати до 2 тисяч дронів за раз.

Про це заявив голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини німецький генерал Крістіан Фройдінг.

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Скільки РФ планує запускати БпЛА по Україні за раз

За словами німецького генерала, наразі Росія активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України. Так, одночасне використання до 2 000 дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони.

Фройдінг наголосив, що традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, є малоефективними у випадку з дешевими безпілотниками типу "Шахед". За його словами, один такий дрон коштує від 30 до 50 тисяч євро, тоді як ракета Patriot — понад 5 мільйонів.

Німецький генерал зазначив, що необхідно шукати економічно вигідніші засоби протидії — у межах 2-4 тисяч євро за одиницю. Саме такі рішення дозволили б ефективно реагувати на масові атаки з боку Росії.

Як ще одну тактичну відповідь генерал назвав завдання ударів по тилових об’єктах у Росії — зокрема, по військових літаках, аеродромах і підприємствах оборонної промисловості.

Крім того, Фройдінг звернув увагу на зміну позиції Китаю, який повністю припинив постачання комплектуючих для дронів в Україну і натомість переорієнтував експорт на Росію. За його словами, Пекін фактично усунув Україну з ринку технологій у цій сфері, що ще більше ускладнює її обороноздатність.

Раніше повідомлялося, що останнім часом Росія збільшує виготовлення ударних дронів і планує завдавати все більше ударів по Україні.

Також командир розвідки ЗСУ заявляв про збільшення виробництва БпЛА у РФ.

Німеччина обстріли дрони війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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