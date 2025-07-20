Сколько РФ может запускать БпЛА по Украине за раз

БпЛА в небе. Иллюстративное фото: novynarnia.com

В Германии проанализировали, сколько беспилотников российские войска могут запускать одновременно по Украине. Так, РФ планирует запускать до 2 тысяч дронов за раз.

Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии немецкий генерал Кристиан Фройдинг.

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Сколько РФ планирует запускать БпЛА по Украине за раз

По словам немецкого генерала, сейчас Россия активно расширяет свои производственные мощности, чтобы массово применять беспилотники в войне против Украины. Так, одновременное использование до 2 000 дронов может стать серьезным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны.

Фройдинг отметил, что традиционные методы борьбы с дронами, в частности использование дорогих ракет Patriot, малоэффективны в случае с дешевыми беспилотниками типа "Шахед". По его словам, один такой дрон стоит от 30 до 50 тысяч евро, тогда как ракета Patriot — более 5 миллионов.

Немецкий генерал отметил, что необходимо искать экономически более выгодные средства противодействия — в пределах 2-4 тысяч евро за единицу. Именно такие решения позволили бы эффективно реагировать на массовые атаки со стороны России.

В качестве еще одного тактического ответа генерал назвал нанесение ударов по тыловым объектам в России — в частности, по военным самолетам, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности.

Кроме того, Фройдинг обратил внимание на изменение позиции Китая, который полностью прекратил поставки комплектующих для дронов в Украину и вместо этого переориентировал экспорт на Россию. По его словам, Пекин фактически устранил Украину с рынка технологий в этой сфере, что еще больше усложняет ее обороноспособность.

Ранее сообщалось, что в последнее время Россия увеличивает изготовление ударных дронов и планирует наносить все больше ударов по Украине.

Также командир разведки ВСУ заявлял об увеличении производства БпЛА в РФ.