Сколько РФ может запускать БпЛА по Украине за раз

Сколько РФ может запускать дронов одновременно — анализ Германии
В Германии проанализировали, сколько беспилотников российские войска могут запускать одновременно по Украине. Так, РФ планирует запускать до 2 тысяч дронов за раз.
Об этом заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии немецкий генерал Кристиан Фройдинг.
Сколько РФ планирует запускать БпЛА по Украине за раз
По словам немецкого генерала, сейчас Россия активно расширяет свои производственные мощности, чтобы массово применять беспилотники в войне против Украины. Так, одновременное использование до 2 000 дронов может стать серьезным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны.
Фройдинг отметил, что традиционные методы борьбы с дронами, в частности использование дорогих ракет Patriot, малоэффективны в случае с дешевыми беспилотниками типа "Шахед". По его словам, один такой дрон стоит от 30 до 50 тысяч евро, тогда как ракета Patriot — более 5 миллионов.
Немецкий генерал отметил, что необходимо искать экономически более выгодные средства противодействия — в пределах 2-4 тысяч евро за единицу. Именно такие решения позволили бы эффективно реагировать на массовые атаки со стороны России.
В качестве еще одного тактического ответа генерал назвал нанесение ударов по тыловым объектам в России — в частности, по военным самолетам, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности.
Кроме того, Фройдинг обратил внимание на изменение позиции Китая, который полностью прекратил поставки комплектующих для дронов в Украину и вместо этого переориентировал экспорт на Россию. По его словам, Пекин фактически устранил Украину с рынка технологий в этой сфере, что еще больше усложняет ее обороноспособность.
Ранее сообщалось, что в последнее время Россия увеличивает изготовление ударных дронов и планирует наносить все больше ударов по Украине.
Также командир разведки ВСУ заявлял об увеличении производства БпЛА в РФ.
Читайте Новини.LIVE!