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Скільки людей загинули в Україні з 29 грудня від атак РФ — звіт ООН

3 січня 2024 12:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки людей загинули в Україні з 29 грудня від атак РФ — звіт ООН
Місія ООН біля обстріляного будинку в Києві 2 січня. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З початку хвилі атак Росії по Україні, що почалася 29 грудня і триває до сьогоднішнього дня, загинули 90 цивільних осіб у 12 областях, серед них двоє дітей. Ще 421 людина поранена. 

Про це повідомила Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні

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Скільки людей загинули в Україні з 29 грудня від атак РФ

У Місії розповіли, що за їхніми підрахунками з початком масованих атак РФ по Україні з 29 грудня, загинули вже 90 цивільних осіб у 12 областях, з них двоє дітей. Ще 421 людина поранена. 

"Це включає обстріли і ракетні атаки, які, за повідомленнями, вбили 8 цивільних осіб, і спричинили поранення 29 в районах Донецької області, окупованих Російською Федерацією. Кожен випадок загибелі цивільних осіб буде незалежно верифікуватися ММПЛУ", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві висловили співчуття сім'ям тих, чиє життя "безглуздо обірвалося", і бажає якнайшвидшого одужання тим, хто отримав поранення. Також там наголосили, що документують усі тяжкі наслідки війни для життя цивільних осіб, майна та інфраструктури. 

Місія ООН в Києві 

Окрім того, співробітники місії ООН побували в Солом'янському районі Києва, де 2 січня окупанти обстріляли багатоповерхівку. Та в сусідньому місті Вишневе, де поспілкувалася з мешканцями, чиї будинки були зруйновані або серйозно пошкоджені.

  • Місія ООН біля обстріляного будинку в Києві 2 січня. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
  • Місія ООН в Києві. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
  • Місія ООН в Києві. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
  • Місія ООН в Києві. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
  • Місія ООН в Києві. Фото: facebook/UNHumanRightsUkraine
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"Багато з них наразі знайшли прихисток у сусідній школі, яка також була пошкоджена під час обстрілу. Окрім загибелі людей та поранень, що змінили життя, мешканці описували біль від втрати своїх домівок та всього особистого", — повідомили в ООН. 

Нагадаємо, 2 січня по Києву було випущено близько 100 ракет, в результаті чого загинуло щонайменше четверо цивільних осіб і було поранено 68, серед них двоє дітей.

Уламки перехоплених ракет також пошкодили житлові будинки і супермаркет, а також критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури, такі як газова та електрична підстанції. Як наслідок, п'ять районів міста тимчасово залишилися без електрики, опалення та води.

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